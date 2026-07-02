Biển người chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước

Dù dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Brazil, tuyển Nhật Bản vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ khi trở về quê nhà vào ngày 2/7.

Tuyển Nhật Bản được chào đón như người hùng dù sớm bị loại ở World Cup 2026.

Các thành viên của "Samurai Xanh" đáp chuyến bay từ Mỹ về Nhật Bản theo nhiều nhóm. Một số cầu thủ hạ cánh xuống sân bay Narita vào đầu giờ chiều, trong khi HLV Hajime Moriyasu cùng các thành viên còn lại đến sân bay Haneda ít giờ sau đó.

Ngay từ sớm, hàng trăm người hâm mộ có mặt tại sân bay Narita để chờ đợi đội tuyển. Khi các tuyển thủ xuất hiện, đám đông đồng loạt vỗ tay, hò reo và gửi lời cảm ơn tới những người hùng của bóng đá Nhật Bản vì hành trình đầy nỗ lực tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù không thể hiện thực hóa giấc mơ tiến sâu, màn trình diễn của Nhật Bản vẫn nhận được sự ghi nhận từ người hâm mộ. Không khí tại sân bay diễn ra trong trật tự nhưng xúc động, khi nhiều CĐV mang theo cờ, băng rôn và liên tục hô vang tên các tuyển thủ.

Hình ảnh biển người chào đón đội tuyển nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên cuộc so sánh với Hàn Quốc. Ít ngày trước, đội tuyển xứ kim chi trở về nước sau khi bị loại khỏi World Cup 2026. Tuy nhiên, do làn sóng chỉ trích nhằm vào HLV Hong Myung-bo, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc quyết định hủy sự kiện chào đón truyền thống tại sân bay để tránh những phản ứng tiêu cực.

Bất chấp khép lại hành trình World Cup 2026 ở vòng 32 đội, "Samurai Xanh" vẫn trở về trong vòng tay yêu mến của người hâm mộ. Những tràng pháo tay và lời cảm ơn tại sân bay được xem là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu đến cùng của thầy trò HLV Hajime Moriyasu.

HLV Park Hang-seo dẫn đầu tuyển Hàn Quốc trở về nước Sáng 30/6, đội tuyển Hàn Quốc vừa đặt chân xuống sân bay Incheon đã phải đối mặt làn sóng phản đối dữ dội.