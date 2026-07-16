Nội bộ tuyển Pháp 'rối tung' sau sai lầm của Dembele

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Ousmane Dembele khiến nội bộ tuyển Pháp rạn nứt.
Trận thua 0-2 Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 hôm 15/7 ngoài việc chấm dứt giấc mơ vô địch của đội tuyển Pháp, còn phơi bày những rạn nứt nghiêm trọng giữa các ngôi sao của đội bóng áo lam.
Theo L'Equipe, Dembele, chủ nhân Quả bóng vàng 2025, có bài phát biểu gây tranh cãi hướng về phía các đồng đội ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp. Cụ thể, khi "Les Bleus" đang bị dẫn trước một bàn, tiền đạo thuộc biên chế PSG công khai chỉ trích hệ thống pressing của đội nhà thiếu phối hợp đồng bộ.
Tuy nhiên, thay vì thúc đẩy tinh thần chiến đấu, những lời lẽ này vô tình tạo ra hiệu ứng ngược. Nhiều thành viên tuyển Pháp tỏ rõ sự bất bình, cho rằng Dembele chỉ trở nên kích động và đổ lỗi khi chính cá nhân anh gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ trên sân.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.