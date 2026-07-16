Nội bộ tuyển Pháp 'rối tung' sau sai lầm của Dembele

Giữa giờ nghỉ trận bán kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, Ousmane Dembele bất ngờ chỉ trích đồng đội khiến nội bộ tuyển Pháp rơi vào cảnh mâu thuẫn.

Ousmane Dembele khiến nội bộ tuyển Pháp rạn nứt.

Trận thua 0-2 Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 hôm 15/7 ngoài việc chấm dứt giấc mơ vô địch của đội tuyển Pháp, còn phơi bày những rạn nứt nghiêm trọng giữa các ngôi sao của đội bóng áo lam.

Theo L'Equipe, Dembele, chủ nhân Quả bóng vàng 2025, có bài phát biểu gây tranh cãi hướng về phía các đồng đội ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp. Cụ thể, khi "Les Bleus" đang bị dẫn trước một bàn, tiền đạo thuộc biên chế PSG công khai chỉ trích hệ thống pressing của đội nhà thiếu phối hợp đồng bộ.

Tuy nhiên, thay vì thúc đẩy tinh thần chiến đấu, những lời lẽ này vô tình tạo ra hiệu ứng ngược. Nhiều thành viên tuyển Pháp tỏ rõ sự bất bình, cho rằng Dembele chỉ trở nên kích động và đổ lỗi khi chính cá nhân anh gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ trên sân.

Diễn biến trận đấu cho thấy Pháp hoàn toàn bế tắc sau bàn thua từ quả phạt đền của Mikel Oyarzabal ở phút 22. Bước sang hiệp hai, những căng thẳng trong phòng thay đồ dường như cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thi đấu.

Phút 58, Pedro Porro ghi bàn thắng quyết định, ấn định thắng lợi 2-0 cho Tây Ban Nha và chính thức tiễn thầy trò Didier Deschamps rời khỏi cuộc đua vô địch.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Pháp sẽ bước vào trận tranh hạng ba World Cup 2026 gặp Anh vào 4h ngày 19/7.

Khoảnh khắc tuyển Pháp bất lực trước Tây Ban Nha Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.