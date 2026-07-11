Dembele trước kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá

Đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele có thể trở thành cầu thủ đầu tiên sở hữu bộ sưu tập danh hiệu mà chưa huyền thoại nào trong lịch sử bóng đá chạm tới được.

Dembele có thể lập kỷ lục độc nhất lịch sử bóng đá.

Sau khi cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 và giành Quả bóng vàng 2025, ngôi sao 29 tuổi đang hướng đến cột mốc lịch sử tại World Cup 2026. Nếu cùng "Les Bleus" bảo vệ thành công ngôi vương, Dembele sẽ có chức vô địch World Cup thứ hai trong sự nghiệp.

Với phong độ ấn tượng trong hai mùa giải gần đây, Dembele cũng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng 2026. Danh hiệu này vốn được quyết định rất nhiều bởi thành công ở Champions League, đấu trường mà Dembele bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đây là lợi thế cực lớn của anh so với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Erling Haaland (Man City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich) và Lionel Messi (Inter Miami).

Ba người đầu tiên bị loại sớm ở Champions League còn Messi không dự giải đấu này. Trong trường hợp tiếp tục giành danh hiệu cá nhân cao quý, anh sẽ sở hữu hai Quả bóng vàng.

Ngoài ra, Dembele cũng sớm có hai chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp với PSG. Điều đó đồng nghĩa, nếu hoàn tất mục tiêu cùng tuyển Pháp và chinh phục Quả bóng vàng, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành được hai chức vô địch World Cup, hai danh hiệu UEFA Champions League và hai Quả bóng vàng.

Đó là cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá. Ngay cả những huyền thoại bất tử như Pele, Diego Maradona, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane hay Lionel Messi cũng chưa từng sở hữu bộ thành tích đặc biệt như vậy.

Dĩ nhiên, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Tuyển Pháp vẫn phải vượt qua những thử thách lớn tại World Cup 2026, đặc biệt là việc chạm trán Tây Ban Nha ở bán kết vào ngày 15/7. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện, Dembele không chỉ là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Pháp mà còn đứng trước cơ hội tạo nên kỳ tích chưa từng có.

Highlights Pháp 2-0 Morocco Rạng sáng 10/7, Pháp nhẹ nhàng đánh bại Morocco 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.