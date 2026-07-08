Bộ tứ Mbappe trước cái bóng của 'bộ tứ huyền ảo'

HLV Philippe Troussier cho rằng Mbappe, Dembele, Olise và Doue có đủ tài năng để kế thừa "bộ tứ huyền ảo", nhưng sự vĩ đại chỉ đến khi họ trở thành một tập thể.

HLV Philippe Troussier cho rằng Mbappe, Dembele, Olise và Doue có đủ tài năng để trở thành thế hệ tấn công mới của tuyển Pháp.

World Cup 2026 đang mang đến một tuyển Pháp giàu sức tấn công bậc nhất. Mbappe vẫn là ngôi sao dẫn dắt hàng công, Dembele đạt phong độ cao nhất trong nhiều năm qua, Olise ngày càng hoàn thiện còn Doue nổi lên như phát hiện lớn của bóng đá châu Âu. Với bốn cầu thủ đều sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, tuyển Pháp có thể khiến bất kỳ đối thủ nào chao đảo.

Chính vì thế, nhiều người bắt đầu nhắc đến "bộ tứ huyền ảo" (Magic Square) - biệt danh của Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana và Luis Fernández, những người đưa bóng đá Pháp thống trị châu Âu vào thập niên 1980. Theo HLV Philippe Troussier, sự so sánh ấy không hề khiên cưỡng. Nếu xét riêng tài năng của từng cá nhân, Mbappe cùng các đồng đội hoàn toàn đủ khả năng đứng chung hàng với những huyền thoại năm xưa.

Nhưng theo chiến lược gia người Pháp, đó mới chỉ là điểm khởi đầu.

Bốn ngôi sao chưa tạo nên một thế hệ vĩ đại

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cựu HLV tuyển Việt Nam, ông Troussier cho rằng bóng đá hiện đại đòi hỏi tốc độ, cường độ và khả năng tạo đột biến cao hơn nhiều so với 40 năm trước. Vì thế, xét ở khía cạnh bùng nổ trong các tình huống một đối một, thế hệ Mbappe thậm chí còn nổi bật hơn.

Mbappe vẫn là một trong những chân sút nguy hiểm nhất thế giới. Dembele có thể vượt qua hậu vệ bằng cả hai chân. Olise sở hữu cái chân trái rất tinh tế với những đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn, còn Doue mang đến sự táo bạo của tuổi trẻ cùng khả năng xử lý bóng đầy tự tin.

Theo Troussier, điều còn thiếu của Mbappe, Dembele, Olise và Doue không phải tài năng, mà là sự gắn kết để trở thành một tập thể vĩ đại.

Đặt từng cầu thủ lên bàn cân, tuyển Pháp hiện tại gần như không có điểm yếu trên hàng công. Họ sở hữu những mẫu cầu thủ mà bất kỳ HLV nào cũng muốn có trong đội hình.

Tuy nhiên, Troussier cho rằng một đội bóng mạnh không được tạo nên bằng cách cộng bốn ngôi sao lại với nhau. Ông nhắc đến "bộ tứ huyền ảo" như một ví dụ điển hình.

Platini không chỉ ghi bàn mà còn là bộ não trong mọi pha lên bóng. Giresse điều tiết nhịp độ và giúp tuyển Pháp kiểm soát thế trận. Tigana hoạt động khắp mặt sân, kết nối phòng ngự với tấn công. Fernandez đảm nhận công việc đánh chặn và giữ sự cân bằng cho cả hệ thống.

Mỗi người đều có một vai trò riêng. Khi ghép lại, họ tạo thành một cỗ máy gần như hoàn hảo, nơi không ai chơi vì bản thân mà tất cả cùng phục vụ tập thể.

Thử thách lớn nhất của Mbappe và đồng đội

Theo Troussier, điều bộ tứ hiện tại còn thiếu chính là thời gian để tạo nên sự gắn kết như những người đi trước.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, các cầu thủ chỉ có vài tuần làm việc cùng nhau mỗi năm. Vì vậy, sự ăn ý không thể hình thành chỉ sau vài trận đấu. Nó đòi hỏi quá trình thi đấu lâu dài, sự thấu hiểu trong từng pha di chuyển và khả năng hy sinh vì đồng đội.

Đó là lý do "bộ tứ huyền ảo" vẫn được nhắc đến sau hơn bốn thập kỷ. Người hâm mộ không chỉ nhớ những danh hiệu mà họ giành được, mà còn nhớ cách bốn cầu thủ ấy phối hợp với nhau như thể đã chơi cùng suốt cả sự nghiệp.

Michel Platini là linh hồn của "bộ tứ huyền ảo", thế hệ từng giúp tuyển Pháp vô địch Euro 1984 và tạo dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá nước này.

Trong khi đó, Mbappe, Dembele, Olise và Doue mới chỉ ở những bước đầu của hành trình.

Họ chứng minh được tài năng, nhưng vẫn cần thêm thời gian để chứng minh rằng mình có thể giúp nhau chơi hay hơn, thay vì chỉ tỏa sáng bằng những khoảnh khắc cá nhân. Nếu làm được điều đó, bộ tứ này hoàn toàn đủ khả năng mở ra một chương mới cho bóng đá Pháp.

Troussier tin rằng tiềm năng của thế hệ hiện tại là rất lớn. Nhưng theo ông, lịch sử bóng đá chưa bao giờ ghi nhớ một tập hợp những ngôi sao đơn lẻ. Những đội bóng vĩ đại luôn được xây dựng trên sự gắn kết, kỷ luật và khả năng đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi của từng cá nhân.

Đó chính là chuẩn mực mà "bộ tứ huyền ảo" để lại cho bóng đá Pháp. Và cũng là thử thách lớn nhất mà Mbappe, Dembele, Olise và Doue phải vượt qua nếu muốn trở thành một thế hệ huyền thoại.