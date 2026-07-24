Bóng đá hiện đại đẩy cầu thủ tới giới hạn

Sau World Cup 2026, các ông lớn châu Âu bước vào cuộc đua mới khi lịch thi đấu dày đặc buộc họ phải xem công tác hồi phục thể lực là yếu tố sống còn cho cả mùa giải.

Các cầu thủ phải cày ải hơn 60 trận mỗi mùa.

Việc FIFA Club World Cup mở rộng lên 32 đội và World Cup 2026 với 48 đội khiến quãng nghỉ giữa hai mùa giải bị rút ngắn đáng kể. Cộng thêm các giải VĐQG, Champions League, cúp quốc nội và lịch tập trung đội tuyển, nhiều ngôi sao hàng đầu hiện phải thi đấu hơn 60 trận mỗi mùa.

Theo nghiên cứu của FIFPRO phối hợp với Football Benchmark, số trận tăng mạnh, kèm những chuyến di chuyển xuyên lục địa và thời gian nghỉ ngày càng ít, đang tạo ra áp lực chưa từng có lên các cầu thủ chuyên nghiệp.

Các chuyên gia y học thể thao khuyến nghị cầu thủ cần tối thiểu 4 tuần nghỉ hoàn toàn sau mùa giải, trước khi bước vào 4 tuần tái thích nghi để chuẩn bị cho mùa bóng mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất ít đội bóng có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu này.

Tiền vệ Luis Henrique của Inter Milan cho biết mọi khâu từ tập luyện, dinh dưỡng đến phục hồi đều được giám sát chặt chẽ. "Giai đoạn tiền mùa giải được xây dựng để giúp chúng tôi đối phó với lịch thi đấu dài và khắc nghiệt. Mọi chỉ số đều được theo dõi nhằm giảm nguy cơ chấn thương và duy trì phong độ trong cả mùa giải", cầu thủ người Brazil chia sẻ.

Lịch thi đấu dày đặc khiến các cầu thủ không có thời gian nghỉ ngơi.

Trước áp lực từ lịch thi đấu, nhiều CLB lớn tăng cường đầu tư vào các bộ phận khoa học thể thao với sự góp mặt của bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia dinh dưỡng và chuyên viên phân tích hiệu suất. Các công nghệ theo dõi thể trạng cũng được áp dụng hàng ngày để điều chỉnh khối lượng vận động cho từng cầu thủ.

Theo chuyên gia vật lý trị liệu thể thao Marcos Adriano Gomes, giai đoạn tiền mùa giải giờ mang ý nghĩa chiến lược hơn bao giờ hết. "Các CLB không còn nhiều thời gian chuẩn bị. Điều quan trọng nhất hiện nay không phải tập nặng, mà là kiểm soát tải vận động và tích hợp quá trình hồi phục ngay trong giáo án để cầu thủ luôn đạt trạng thái thi đấu tốt nhất", ông nhận định.

Trong khi đó, hậu vệ Vitor Reis của Man City tiết lộ các cầu thủ vẫn duy trì tập nhẹ, theo dõi giấc ngủ và chế độ dinh dưỡng ngay cả trong ngày nghỉ. "Thư giãn giúp tinh thần thoải mái, nhưng cơ thể vẫn phải vận động. Chúng tôi cần trở lại với trạng thái tốt nhất trước khi mùa giải bắt đầu", Vitor Reis nói.

Khi lịch thi đấu ngày càng dày đặc, khả năng phục hồi giờ đây được xem quan trọng không kém những buổi tập trên sân, trở thành yếu tố quyết định để các ngôi sao có thể trụ vững trong một mùa giải kéo dài và khốc liệt.

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