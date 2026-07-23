Tình thế đảo ngược với Torres

Từ người thường xuyên bị nghi ngờ, Ferran Torres giờ trở thành "món hàng" khiến Barcelona phải gấp rút giữ chân sau World Cup 2026.

Người hùng World Cup khiến Barca rơi thế khó.

Theo AS, bàn thắng quyết định vào lưới Argentina ở trận chung kết đưa Torres lên một vị thế hoàn toàn mới. Tiền đạo 26 tuổi xóa bỏ mọi hoài nghi từng bủa vây sau nhiều mùa giải phải sống trong những lời chỉ trích và cảnh không được xem là lựa chọn số một tại sân Camp Nou.

Phong độ bùng nổ của Torres khiến ban lãnh đạo Barcelona rơi vào thế khó. Theo kế hoạch ban đầu, Giám đốc Thể thao Deco dự định lùi việc đàm phán gia hạn hợp đồng đến tháng 9 do những ràng buộc từ Luật Công bằng tài chính.

Nếu ký hợp đồng mới với Torres, Barcelona phải tăng lương cho tuyển thủ Tây Ban Nha, đồng thời thanh toán thêm 7 triệu euro cho Man City theo điều khoản phát sinh trong hợp đồng chuyển nhượng trước đây.

Dù xem Torres là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Hansi Flick, Barcelona đề nghị cầu thủ này kiên nhẫn chờ thêm. Tuy nhiên, động thái trì hoãn khiến tiền đạo sinh năm 2000 không hài lòng.

Torres cảm thấy bản thân chưa được CLB coi trọng. Hai bên khả năng sẽ có cuộc gặp trước tháng 9 để làm rõ định hướng tương lai và tránh những hiểu lầm không đáng có.

Trong lúc Barcelona chần chừ, PSG nhập cuộc. HLV Luis Enrique luôn đánh giá cao Torres và sẵn sàng đưa anh về Paris nếu có cơ hội. Dù phải cạnh tranh khốc liệt trong đội hình nhà ĐKVĐ Champions League, Ferran không loại trừ khả năng chuyển đến Ligue 1.

World Cup 2026 cũng giúp giá trị của Torres tăng mạnh. Barcelona có cơ sở yêu cầu mức phí chuyển nhượng cao hơn nếu buộc phải bán anh.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.