Người hùng Tây Ban Nha tăng giá sau World Cup

Sau bàn thắng lịch sử giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026, Ferran Torres đang trở thành mục tiêu săn đón của PSG.

Ferran Torres được PSG quan tâm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Tương lai Torres đang trở thành đề tài được quan tâm ở thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay, đặc biệt sau khi anh ghi bàn giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào sáng 20/7.

Theo Onze Mondial , PSG hiện dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo thuộc biên chế Barcelona. Huấn luyện viên Luis Enrique được cho là khao khát tái hợp với học trò cũ để khỏa lấp khoảng trống Ramos để lại.

Sự đa năng trong lối chơi và khả năng thích nghi chiến thuật linh hoạt trên hàng công là những yếu tố then chốt biến Torres thành mục tiêu ưu tiên của đội chủ sân Parc des Princes. Ngược lại, phía Barcelona cũng không quá mặn mà trong việc giữ chân tiền đạo sinh năm 2000 do những áp lực về mặt tài chính.

Hợp đồng của Torres còn thời hạn đến năm 2027, tuy nhiên nếu kích hoạt điều khoản gia hạn, đội chủ sân Camp Nou sẽ phải chi thêm 8 triệu euro tiền thưởng cho Manchester City, đội bóng cũ của Torres. Trong bối cảnh đó, huấn luyện viên Hansi Flick cùng ban lãnh đạo câu lạc bộ đã bật đèn xanh để anh ra đi nhằm cân đối ngân sách.

Các cuộc đàm phán sơ bộ giữa PSG và đại diện của Torres vẫn đang diễn ra. Barcelona bước đầu yêu cầu mức giá 50 triệu euro cho thương vụ. Tuy nhiên, con số có thể cao hơn sau World Cup 2026.

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