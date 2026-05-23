Khai mạc Ngày hội thể thao lực lượng An ninh nhân dân Công an TP Hà Nội

Ngày 23/5, Công an thành phố Hà Nội (CATP) tổ chức Ngày hội thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc CATP Hà Nội, dự và chủ trì lễ khai mạc. Tham dự Ngày hội còn có đại diện Ban giám hiệu Trường Đại học Thủy lợi; Phòng Tham mưu, các phòng nghiệp vụ An ninh CATP; đại diện Chỉ huy Công an phường Kim Liên, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, vận động viên và cổ động viên đến từ các đơn vị.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Ngày hội thể thao lần này thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc các phòng nghiệp vụ An ninh, Phòng Tham mưu CATP và Trường Đại học Thủy lợi tham gia tranh tài ở nhiều nội dung như: bóng đá, pickleball và kéo co. Không khí tại lễ khai mạc diễn ra sôi nổi, hào hứng, thể hiện tinh thần quyết tâm thi đua lập thành tích hướng tới dấu mốc 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Phát biểu buổi lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc CATP Hà Nội, nhấn mạnh trong không khí thi đua phấn khởi của toàn lực lượng Công an nhân dân, việc tổ chức Ngày hội thể thao là hoạt động thiết thực nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc CATP Hà Nội, phát biểu khai mạc.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Ban Tổ chức, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đã gửi lời chào mừng các đại biểu, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, tổ trọng tài, các vận động viên cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã tham dự và cổ vũ cho Ngày hội thể thao, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của lãnh đạo Trường Đại học Thủy lợi trong công tác tổ chức, góp phần để chương trình được diễn ra trang trọng, chu đáo và thành công.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ngày hội thể thao không chỉ là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết giữa các đơn vị mà còn góp phần tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là môi trường để cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, sự bền bỉ và ý chí vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Đại biểu cùng đại diện các Đội thi đấu chụp ảnh lưu niệm.

Phó giám đốc CATP Hà Nội đề nghị các đội thi đấu và vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; chấp hành nghiêm điều lệ giải và các quyết định của tổ trọng tài; thi đấu hết mình, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Ngay sau lễ khai mạc, đại diện Tổ trọng tài và các vận động viên đã thực hiện nghi thức tuyên thệ, cam kết điều hành và thi đấu trung thực, khách quan, đúng điều lệ.

Theo chương trình, các đội sẽ bước vào tranh tài ở các nội dung bóng đá, pickleball và kéo co với tinh thần quyết tâm cao, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển mạnh mẽ trong lực lượng Công an Thủ đô.

Ngày hội thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 30/5. Ngày hội là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị trong lực lượng An ninh Công an Thủ đô.