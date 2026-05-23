Khởi tố 35 đối tượng trong đường dây mua bán hơn 2,4 tấn xyanua xuyên biên giới

Công an TP.HCM khởi tố 35 đối tượng về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc” liên quan đường dây vận chuyển, tiêu thụ trái phép xyanua xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn.

Ngày 23/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết, đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố khởi tố 35 đối tượng về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc” liên quan đường dây vận chuyển, tiêu thụ trái phép xyanua xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN.

Theo cơ quan điều tra, vụ án được phát hiện từ quá trình xác minh một vụ việc tử vong nghi do tự tử bằng thuốc độc xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 29/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận nguồn tin về việc anh T.N.T (trú xã Bàu Bàng, TP.HCM) tử vong với dấu hiệu nghi uống thuốc độc tự tử.

Nhận thấy vụ việc có nhiều biểu hiện bất thường, các trinh sát, điều tra viên nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Kết quả giám định bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc xyanua.

Từ các dấu vết thu thập được, lực lượng chức năng làm rõ số chất độc trên được nạn nhân đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Lâm không chỉ bán xyanua cho riêng anh T, mà còn giao dịch với nhiều đối tượng khác trên nhiều địa bàn.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của xyanua - loại hóa chất rất độc có thể gây tử vong trong thời gian ngắn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác lập chuyên án đấu tranh.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sống chủ yếu tại Campuchia, là người cầm đầu đường dây. Các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn xyanua qua biên giới đưa vào Việt Nam, sau đó phân phối cho nhiều đầu mối khác nhau thông qua giao dịch trên không gian mạng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy riêng tháng 3 và 4/2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn xyanua từ Campuchia vào Việt Nam. Trong số này, khoảng 1,7 tấn được tiêu thụ ra thị trường cho nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 35 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn xyanua tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ôtô sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng xã hội và không gian mạng để giao dịch, che giấu hành vi phạm tội.

Việc kịp thời triệt phá đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất cực độc ra xã hội, hạn chế hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra đối với cộng đồng.

Hiện, vụ án được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép chất độc xyanua dưới mọi hình thức. Các hành vi vi phạm liên quan loại hóa chất này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.