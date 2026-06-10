Bị khởi tố vì dùng tài khoản mẹ chồng để thu tiền bán hàng online

Để trốn thuế, một cô gái ở Hà Tĩnh đã lập nhiều tài khoản Facebook bán hàng qua mạng, sử dụng tài khoản ngân hàng của mẹ chồng để nhận số tiền giao dịch hơn 16 tỷ đồng.

Ngày 10/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã ban hành kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Nga (SN 1988), trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi "Trốn thuế".

Từ tháng 8/2021, đối tượng này đã đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga tại số 59, đường 26/3, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Ngành nghề hoạt động chính là bán lẻ may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên ngành; ngoài ra còn bán lẻ hàng tiêu dùng gia đình, thực phẩm đóng gói, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc Internet.

Trốn thuế gần 699 triệu đồng từ việc kinh doanh qua mạng, Phạm Thị Thỏa lĩnh án 12 tháng tù treo.

Nguyễn Thị Nga đã đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng online trên mạng xã hội Facebook mang tên: Nga Nguyen Hang Thung, MiuMart Hà Tĩnh, Shop Nga Nguyễn... để kinh doanh, buôn bán hàng hóa thông qua hoạt động livestream (bán hàng trực tuyến).

Từ đầu năm 2024, Nguyễn Thị Nga ký hợp đồng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh theo phương thức COD (thu hộ tiền hàng) với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh phát sinh doanh thu số tiền gần 35,7 tỷ đồng ; thông qua tài khoản cá nhân bà Lê Thị Liệu - mẹ chồng Nga để nhận số tiền hơn 16,3 tỷ đồng .

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, kết thúc điều tra xác định, việc kinh doanh nói trên của Nguyễn Thị Nga thuộc đối tượng chịu thuế, có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Nga không kê khai và kê khai không đúng với doanh thu bán hàng so với thực tế phát sinh, dẫn đến làm sai lệch căn cứ tính thuế, xác định sai số tiền nộp thuế, thực hiện hành vi trốn thuế số tiền hơn 675 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 2 điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 3/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố Phạm Thị Thỏa (SN 1993), trú tại tổ dân phố 7, xã Hương Khê về tội "Trốn thuế". Đối tượng này đăng ký hộ kinh doanh Thỏa Phạm, địa chỉ số 141, đường Phan Đình Phùng, xã Hương Khê với ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da... với hình thức bán hàng qua mạng xã hội Facebook từ năm 2020.

Để thực hiện kinh doanh Online, Phạm Thị Thỏa đã lập và sử dụng tài khoản Facebook của Thỏa có tên là "Thỏa Phạm" đăng các bài viết, thông tin sản phẩm trên mạng xã hội Facebook, sử dụng số điện thoại "0978.165.299" để liên lạc với khách hàng.

Về cách thức chuyển hàng và thu tiền từ khách, Phạm Thị Thỏa đã sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát bưu gửi và thu hộ tiền hàng (hình thức COD) của các đơn vị chuyển phát nhanh có địa chỉ tại huyện Hương Khê (cũ), tỉnh Hà Tĩnh, trong đó: Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Nghệ An thu hộ với số tiền gần 17 tỷ đồng ; Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel thu hộ với số tiền gần 10,9 tỷ đồng và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thu hộ với số tiền gần 22 tỷ đồng .

Quá trình hoạt động, Phạm Thị Thỏa không kê khai và kê khai không đúng với doanh thu bán hàng so với thực tế phát sinh, dẫn đến làm sai lệch căn cứ tính thuế, xác định sai số tiền nộp thuế. Cơ quan điều tra xác định tổng số thuế mà Phạm Thị Thỏa đã trốn là gần 669 triệu đồng.

Tháng 3/2026, TAND Khu vực 4 Hà Tĩnh đã mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thỏa 12 tháng tù, cho hưởng án treo và truy thu hơn 668 triệu đồng tiền thuế bổ sung vào ngân sách Nhà nước.