Hoãn xét xử nhóm cựu lãnh đạo phường ở Hà Nội

Phiên tòa xét xử nhóm cựu lãnh đạo phường ở Hà Nội nhận hối lộ hàng tỷ để làm ngơ cho nhiều công trình xây dựng trái phép, phải tạm hoãn vì không thể trích xuất các bị cáo đến tòa.

Sáng 10/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì), Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó chủ tịch UBND phường Thanh Trì), Trần Văn Quân (SN 1984, cựu chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ), Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ), Bùi Thanh Nhã (cựu Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, cựu Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ), Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ) về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo trong vụ án này tại phiên tòa xét xử vào tháng 4/2026 nhưng phiên tòa cũng phải tạm hoãn.

Tuy nhiên, ngay phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo, các bị cáo Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm và Trần Văn Quân vắng mặt. Một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng không có mặt tại phiên tòa.

Chủ tọa phiên tòa cho biết Hội đồng xét xử đã nhận được công văn của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội về việc, do nguyên nhân khách quan, nên không thể trích xuất các bị cáo đến phiên tòa. Hội đồng xét xử hỏi ý kiến của đại diện Viện kiểm sát về việc các bị cáo và một số người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan vắng mặt.

Viện kiểm sát nêu quan điểm, việc vắng mặt của các bị cáo là lý do khách quan, nên có cơ sở để chấp nhận. Để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa vào ngày 19/6.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, các bị cáo là những người có chức vụ, thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện hoặc xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng ở huyện Thanh Trì (cũ) và quận Hoàng Mai (cũ) (địa bàn này nay thuộc phường Thanh Trì).

Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, các bị cáo biết nhiều công trình xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, nhưng đã nhận tiền của các chủ công trình, hứa hẹn và tạo điều kiện cho họ xây dựng, sửa chữa.

Số tiền nhận hối lộ được các bị cáo chia phân bổ: Tùng hưởng 25-30%; Diêm hưởng 15-20%; Nhã hưởng 20%; Thủy, Sự và Quân cùng hưởng 10%. Ngoài ra, các bị cáo bổ sung một phần số tiền nhận hối lộ vào quỹ chung của Tổ trật tự xây dựng phường Thanh Trì để sử dụng nhưng không ghi chép vào sổ theo dõi.

Viện kiểm sát xác định Quân đã nhận hối lộ 900 triệu đồng, hưởng lợi bất hợp pháp 50 triệu đồng; Diêm nhận hối lộ 820 triệu đồng, hưởng lợi bất hợp pháp 70 triệu đồng; Tùng nhận hối lộ 650 triệu đồng, hưởng lợi bất hợp pháp 400 triệu đồng; Sự nhận hối lộ 370 triệu đồng, hưởng lợi bất hợp pháp 20 triệu đồng; Thủy nhận hối lộ 350 triệu đồng, hưởng lợi bất hợp pháp 50 triệu đồng.

Một trong số những lần nhận hối lộ của các bị cáo thể hiện qua việc: Khoảng giữa tháng 2/2025, ông Nguyễn Văn T (SN 1965, ở phường Thanh Trì) liên hệ với Tùng đề đạt nguyện vọng cải tạo nhà cũ từ 2 tầng thành 5 tầng.

Tùng đồng ý và bảo ông T liên hệ với Quân để được hướng dẫn thủ tục. Khi gặp ông T, Quân yêu cầu ông chi 230 triệu đồng để được cấp phép xây dựng. Sau đó, ông T đã giao đủ số tiền trên cho Quân. Nhận hối lộ xong, Quân thông báo cho Tùng, Diêm biết và cất số tiền vào tủ cá nhân.

Trong một vụ việc khác xảy ra đầu tháng 10/2024, anh Vương Đức H (SN 1985, ở phường Thanh Trì) đến UBND phường Thanh Trì gặp Quân xin được tạo điều kiện hoàn thiện xây dựng sân Pickleball. Do công trình không có giấy phép xây dựng, Quân nói H cần chi 150 triệu đồng.

Anh H sau đó đã đưa tiền theo đúng yêu cầu cho Quân tại trụ sở UBND phường Thanh Trì. Về số tiền nhận của ông H, Quân hưởng 30 triệu đồng, còn lại chia cho Tùng, Nhã và Diêm mỗi người 30 triệu đồng, Thủy 20 triệu đồng, Sự 10 triệu đồng.