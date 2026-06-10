Khởi tố thêm hành vi lừa đảo của cựu giám đốc kinh doanh

Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bổ sung bị can đối với Lê Nguyễn Bửu Luân, cựu Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực miền Tây của Công ty CP Đồng Tâm.

Theo điều tra, do lâm vào tình trạng nợ nần từ các ứng dụng cho vay trực tuyến, trong thời gian từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2025, Luân đã lợi dụng vị trí quản lý kinh doanh để đưa ra thông tin gian dối về chương trình khuyến mãi tặng vàng dành cho khách hàng mua hàng có giá trị lớn.

Mặc dù chương trình khuyến mãi này đã kết thúc từ cuối tháng 2/2025, Luân vẫn giới thiệu với khách hàng như chương trình còn hiệu lực nhằm tạo lòng tin. Tin tưởng vào thông tin mà Luân cung cấp, 16 khách hàng đã chuyển tổng số tiền 466,8 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Luân để đặt mua hàng.

Đối tượng Luân tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP Cần Thơ cung cấp.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Luân không thực hiện việc báo cáo về công ty, không lập đơn hàng theo quy định mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trước đó, ngày 17/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bửu Luân về tội "Tham ô tài sản". Kết quả điều tra cho thấy trong quá trình bán hàng, giao hàng và thu tiền từ khách hàng, Luân không nộp số tiền thanh toán về công ty theo quy định mà chiếm đoạt hơn 433,6 triệu đồng của Công ty CP Đồng Tâm để trả nợ và chi tiêu cá nhân.