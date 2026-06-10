Khởi tố Chủ tịch, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3

Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) VKSND tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố đối với Nguyễn Như Hoàng Tuấn (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3).

Ngày 9/6, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3, mã chứng khoán TV3) công bố thông tin bất thường về việc lãnh đạo Công ty đã bị bắt tạm giam.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) cho biết ngày 8/6, Đảng bộ PECC3 nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC3; ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc PECC3 và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng PECC3.

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn (bên phải) khi trao quyết định bổ nhiệm ông Lạc Thái Phước giữ chức Tổng giám đốc. Ảnh: PECC3.

Công ty thực hiện công bố thông tin về sự việc nêu trên theo quy định của pháp luật. Hiện nay hoạt động của Công ty vẫn được tổ chức và triển khai theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Các thông tin phát sinh liên quan đến vụ việc (nếu có) sẽ được Công ty thực hiện công bố theo quy định.

Công bố Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 cũng cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Được biết, tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 là Phòng Thiết kế điện trực thuộc Công ty Điện lực Miền Nam (1975), do nhu cầu phát triển nguồn và lưới điện nên ngày 13/2/1979 Bộ Điện và Than đã có quyết định thành lập Phân viện Quy hoạch và Thiết kế điện thay thế Phòng Thiết kế điện của Công ty Điện lực Miền Nam.

Ngày 7/5/1986, Bộ Điện lực có Quyết định số: 128/ĐL/TCCB cho đổi tên Phân viện Quy hoạch Thiết kế Điện thành Trung tâm Năng lượng trực thuộc Công ty Điện Lực 2 (tên mới của Công ty điện lực Miền Nam).

Năm 1995, sau khi thành lập Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (1995), Trung tâm Năng lượng được tách từ Cty Điện Lực 2 chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam theo QĐ số: 429/ĐVN-TCCB-LĐ ngày 24/6/1995.

Ngày 7/4/1999 theo Quyết định số: 17/1999/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, quyết định cho chuyển Trung tâm Năng lượng thành Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3.

Ngày 26/1/2007 theo Quyết định số: 335/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, quyết định phê duyệt phương án và chuyển Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3.