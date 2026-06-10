Khởi tố người điều hành TCREDIT 247 tàng trữ hơn 4.500 thẻ tín dụng

VKSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hà Minh Trí để điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Trước đó, ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra cửa hàng TCREDIT 247 tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Hà Minh Trí điều hành. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện từ tháng 6/2023 đến tháng 4/2026, Trí có dấu hiệu thu thập, tàng trữ trái phép 4.591 thẻ tín dụng chứa thông tin tài khoản ngân hàng của người khác.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Hà Minh Trí còn thuê nhiều máy POS của các hộ kinh doanh được thành lập, nhưng không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế. Sau đó, bị can sử dụng số máy POS này để thực hiện các giao dịch thanh toán khống, nhằm rút tiền và đáo hạn nợ thẻ tín dụng trái pháp luật. Số tiền thu lợi bất chính bước đầu được xác định khoảng 3 tỉ đồng .

Bị can Hà Minh Trí và vật chứng của vụ án.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh đã phân công Kiểm sát viên Phòng Công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế, tham nhũng phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phân loại, đấu tranh, củng cố tài liệu, chứng cứ.

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan điều tra, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã nghiên cứu hồ sơ, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hà Minh Trí về tội "Thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan tố tụng, đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng phương tiện thanh toán điện tử để hoạt động với thủ đoạn tinh vi, quy mô lớn, khó phát hiện. Hành vi này không chỉ xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, làm sai lệch bản chất hoạt động tín dụng qua thẻ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án có số lượng thẻ tín dụng bị thu thập, tàng trữ lớn; dòng tiền giao dịch khống được xác định luân chuyển qua nhiều tài khoản với giá trị rất lớn, gây ảnh hưởng đến an toàn hoạt động tín dụng, an ninh tiền tệ và trật tự công cộng trên địa bàn.

VKSND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.