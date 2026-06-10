Khởi tố người mẹ giao môtô cho con chưa đủ điều kiện lái xe

Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố một người phụ nữ về hành vi giao môtô cho con trai chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bắc (SN 1990, trú tại thôn Lý Nhân, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, bà Phạm Thị Bắc đã giao môtô biển kiểm soát 29B1-860.00 có dung tích xi lanh trên 50 cm3 cho con trai là V.H.N (SN 17/9/2009, chưa đủ tuổi theo quy định và chưa được cấp giấy phép lái xe, điều khiển tham gia giao thông.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với V.H.N về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Sau đó, khi điều khiển môtô đi đến khu vực ngã tư thuộc tổ dân phố Bẩy Tám, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, V.H.N không giảm tốc độ, thiếu chú ý quan sát và không nhường đường cho phương tiện đi từ bên phải, dẫn đến va chạm với một môtô khác. Hậu quả, người điều khiển môtô bị va chạm bị thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 74%.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với V.H.N về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và chủ phương tiện trong việc quản lý, sử dụng phương tiện giao thông. Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, người giao xe có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.