Thủ đoạn lừa đảo tinh vi tại Công ty Cổ phần Triệu Nụ cười

Cơ quan ANĐT Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án hình sự Hồ Quốc Thân (SN 1992) tàng trữ tiền giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việc "hốt trọn" các đối tượng trong ổ nhóm thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an TP Hà Nội; sự mưu trí và trách nhiệm của các điều tra viên thuộc Phòng An ninh điều tra nhằm ngăn chặn các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kiên trì phá án

3 đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Quang (SN 1987, HKTT tại số 6/2, khu phố 32, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM); Hồ Hữu Tường (SN 1972, HKTT 1506 C/c Thái An, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) và Bùi Lâm Bình (SN 1978, trú tại số 9, ngõ 143, tổ 9, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội).

Đối tượng Hồ Quốc Thân.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 7 đối tượng.

Trong đó, Hồ Quốc Thân bị truy tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ tiền giả"; 5 nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười bị đề nghị truy tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Hà Đình Hoàn (SN 1979); Đặng Hữu Mỳ (SN 1971); Đỗ Thu Nga (SN 1981) và Hoàng Thị Xuân Dung (SN 1970); Ngô Hùng Cường (SN 1978). Đối tượng Phạm Thị Ba (SN 1964, trú tại phường Bảy Hiền, TP.HCM) bị truy tố về hành vi "Tàng trữ tiền giả".

Khi biết Thân và các Phó Tổng giám đốc bị bắt giữ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Quang, Tường và Bình ý thức được Cơ quan điều tra sẽ sớm triệu tập làm việc, nên đã tìm cách lẩn trốn. Cơ quan điều tra đã tách, rút nội dung trên tiếp tục điều tra làm rõ. Song song với việc hoàn tất hồ sơ, kết thúc giai đoạn 1 của vụ án, các cán bộ Phòng An ninh điều tra tiếp tục lần dấu theo dấu vết của các đối tượng Quang, Tường và Bình; đồng thời đấu tranh, khai thác với Thân và đồng phạm nhằm xác định vị trí lẩn trốn, làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng trên.

Vào những ngày giáp Tết dương lịch năm 2025, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ được 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. Từ đây, vụ án được làm sáng tỏ. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bổ sung Phạm Thị Ba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Trần Quang.

Để bắt giữ được 3 đối tượng này là một quá trình kỳ công của các cán bộ Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội. Kể lại quá trình bắt giữ các đối tượng này, điều tra viên thụ lý vụ án cho biết: Các đối tượng Quang và Tường không có trình độ học vấn, không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên nay đây, mai đó. Về phần Bình, anh ta là một người được ăn học, từng làm việc trong một cơ quan Nhà nước, nhưng cũng như đồng bọn có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an.

Sau khi có thông tin về các đối tượng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, một tổ công tác đã có mặt tại một nhà trọ ở TP.HCM. Qua rà soát, họ phát hiện Tường cùng một người bạn là nam giới thuê trọ tại một căn phòng ở TP.HCM, nhưng chưa xác định được địa chỉ cụ thể. Kiên trì rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó tổ công tác đã xác định được chính xác khu nhà trọ. Lúc này, đối tượng Tường đang ở bên trong nhà đã nhanh chân bỏ chạy ra bên ngoài. Song do đã cân nhắc trước, đối tượng đã nhanh chóng bị khống chế, đưa về Công an phường làm việc.

Cùng thời điểm này, mũi công tác còn lại phát hiện Trần Quang, đối tượng vừa thi hành án về tội liên quan đến ma túy, đang chuẩn bị rời khỏi TP.HCM. Ngay sau khi nắm bắt thông tin trên, tổ công tác đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phá án.

Qua rà soát, các điều tra viên phát hiện Quang đã bắt xe của nhà xe Tân Aba, hướng đi Hà Nội. Vào thời điểm đó, do trời mưa, đường đông, đối tượng thay đổi điểm lên xe gây khó khăn cho công tác truy bắt. Trong tình huống này, các điều tra viên đã nhanh trí liên hệ nhà xe Tân Aba để được phối hợp. Khi xác định Quang đang ngồi trên xe khách, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Phòng An ninh điều tra, trao đổi nhanh với Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp bắt giữ đối tượng khi đối tượng đang di chuyển.

Cùng thời điểm này, tổ công tác còn lại phát hiện Bình đang ở tại một khách sạn trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai lực lượng. Khi đưa về trụ sở, Quang khai anh ta đã cất giữ một phần tiền có được từ lừa đảo Hồ Quốc Thân tại nhà một người quen ở tỉnh Tây Ninh. Song thực chất, âm mưu của đối tượng là khi cơ quan Công an dẫn giải đến đây sẽ phối hợp với đồng bọn tổ chức giải cứu cho anh ta. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội lật tẩy.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Quá trình điều tra xác định, năm 2023, Thân thành lập và đứng tên người đại diện theo pháp luật; quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười. Khoảng cuối năm 2023, Thân được Quang, Tường tặng "đồng tiền lượng tử QFS" và giới thiệu về đồng tiền lượng tử QFS, nguồn tiền di sản.

Theo lời giới thiệu của các đối tượng này, đồng tiền lượng tử QFS có nguồn từ một tổ chức hay di sản từ 48 nước trên thế giới... bảo chứng. Điều kiện được thụ hưởng nguồn tiền bảo chứng: cần người có đủ "Tâm", "Trí" và tiền để làm chi phí "thụ hưởng".

Sau đó, Quang, Tường đã giao cho Ba "trợ duyên" (hỗ trợ) Thân trong việc "tiếp cận", "thụ hưởng" nguồn di sản trên. Để có tiền phục vụ cho việc "tiếp cận", "thụ hưởng" di sản có giá trị lớn trên, Thân đã thực hiện phát hành 5.000 token đồng tiền lượng tử QFS TNCVN để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, 1 đồng tiền lượng tử QFS TNCVN cá nhân có giá trị quy đổi từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng; 1 đồng tiền lượng tử QFS TNCVN doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện, thấy việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN có hiệu quả, Thân đưa ra chính sách trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn khách mua "trợ duyên" đồng QFS TNCVN. Theo đó, nếu tư vấn cho khách hàng cá nhân, nhân viên sẽ được nhận số tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/QFS TNCVN bán ra; tư vấn đối với khách hàng doanh nghiệp, nhân viên sẽ nhận được 3-5 triệu đồng/QFS TNCVN bán ra (tùy mức giá từng giai đoạn, và mức tiền cam kết với từng loại QFS TNCVN, tiền bảo chứng hay tiền được trả khi đến hạn).

Các hình ảnh đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không dừng lại ở đó, nhằm thu hút được nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua đồng QFS TNCVN, tháng 4/2024, Thân và đội ngũ truyền thông gồm các Phó tổng giám đốc (Hà Đình Hoàn, Đặng Hữu Mỳ, Đặng Đỗ Thu Nga, Hoàng Xuân Dung và Ngô Hùng Cường) tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Khách hàng có thể chuyển trực tiếp hoặc thông qua trung gian (người giới thiệu, quảng bá) chuyển đến các tài khoản ngân hàng của Thân (MB, VCB, VIB).

Với chính sách và sự truyền thông quảng bá như trên, Thân và các Phó tổng giám đốc Công ty CP Triệu nụ cười đã thu hút nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS TNCVN.

Cơ quan An ninh điều tra xác định với việc bán đồng QFS TNCVN, các đối tượng đã thu về hơn 34 tỷ đồng . Số tiền này, theo yêu cầu của Quang, Tường và Ba, Thân đã trích ra chuyển cho các đối tượng chi phí "thụ hưởng" nguồn tiền bảo chứng hơn 11 tỷ đồng theo hình thức chuyển khoản. Cụ thể: Từ các tài khoản của Thân đến tài khoản mang tên Quang là hơn 9,7 tỷ đồng ; tài khoản mang tên Tường hơn 106 triệu đồng và tài khoản mang tên Ba là hơn 1,3 tỷ đồng . Sau khi nhận tiền từ Thân, Quang, Tường và Ba đã chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cá nhân.

Đến nay các bị can đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. các Phó tổng giám đốc và Phạm Thị Ba đã nộp lại số tiền được hưởng lợi.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, Cơ quan An ninh điều tra xác định,khoảng đầu năm 2024, Bình biết Thân phát hành đồng QFS để thu tiền của nhiều khách hàng. Bản thân Bình nhận thức rõ về đồng QFS không thể phát hành được do chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Đồng thời, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi "Tàng trữ tiền giả" của Thân, Ba và Quang. Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, qua một số mối quan hệ, Quang quen biết với một người phụ nữ tại TP.HCM (hiện chưa xác định nhân thân) và được người này cho một số tờ tiền USD (hiện Quang không nhớ số lượng cụ thể).

Để tạo niềm tin về nguồn di sản, Quang đã cho Thân và Ba số tiền đô la này. Cụ thể: Thân được cho 72 tờ tiền, Ba được cho 6 tờ tiền. Sau khi về nhà, Thân và Ba mang số tiền đô la Quang cho cất giữ. Thân, Ba nhận thức số tiền USD mà Quang cho là giả, nên không sử dụng và cũng không cho ai biết việc này.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định số tiền USD thu của Thân, Ba. Kết quả trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự - Bộ Công an: 78 tờ tiền USD mệnh giá 100 USD /tờ thu giữ của Hồ Quốc Thân và Phạm Thị Ba đều là giả.

Với các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã đủ căn cứ chứng minh hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Tường, Quang và Bình.

Trao đổi với chúng tôi về những khó khăn trong quá trình điều tra vụ án, Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, cho biết trong vụ án này, có một số bị hại vừa đáng thương, lại vừa đáng trách. Họ bị những lời dối trá của các đối tượng lừa phỉnh mà tin tưởng vô điều kiện; không phối hợp hoặc gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình đấu tranh, xử lý vụ án.

Song cũng có một số trường hợp từ bị hại đã trở thành bị can trong vụ án. Sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, họ lại câu kết với các đối tượng; trở thành những "thợ săn mồi" nhằm hưởng tiền hoa hồng. Để đánh lừa người bị hại, đối tượng thường nói được cấp trên giao phó phải giữ bí mật, có duyên mới được tiếp cận đồng tiền.