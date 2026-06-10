Doanh nghiệp sản xuất bê tông đổ trái phép hơn 400 tấn chất thải ra môi trường

Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một doanh nghiệp sản xuất bê tông có hành vi đổ trái phép hơn 400 tấn chất thải rắn ra môi trường.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Đại An có hành vi đổ chất thải rắn trái phép ra môi trường tại cơ sở sản xuất bê tông nằm ở khu phố Liễn Thượng, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện trường vụ việc.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường khu vực đổ thải để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định tổng khối lượng chất thải rắn do Công ty TNHH Xây dựng Đại An đổ trái phép ra môi trường lên tới hơn 400 tấn. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành thu mẫu chất thải tại hiện trường để giám định. Vụ việc đang được điều tra.