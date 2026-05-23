Công an TP Cần Thơ tìm bị hại vụ cán bộ thuế nhận tiền doanh nghiệp

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ gửi thông báo, yêu cầu cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc liên quan hành vi của Trần Minh Trường cung cấp thông tin.

Lực lượng chức năng tống đạt các quyết định đối với bị can Trường. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, đã phát thông báo đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan hành vi của Trần Minh Trường (SN 1982, công chức Thuế Cơ sở 2 thuộc Thuế TP Cần Thơ) liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Minh Trường (SN 1982, công chức Thuế Cơ sở 2, thuộc Thuế TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, từ ngày 9/4 đến 17/4, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế Cơ sở 2 do Trần Minh Trường làm Tổ trưởng, được phân công tiến hành kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Nông nghiệp X (địa chỉ tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), do ông H. M. T làm Giám đốc. Cùng tham gia đoàn kiểm tra còn có 2 công chức thuộc Tổ kiểm tra thuế số 1.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn lập biên bản, nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định.

Đến ngày 5/5, Trần Minh Trường thông báo với ông H. M. T là doanh nghiệp của ông có nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Cũng trong quá trình kiểm tra, Trường phát hiện một số lỗi, nên chủ động đề cập với ông H. M. T là công ty của ông kê khai nộp thiếu khoảng 250 triệu đồng.

Để tránh bị xử phạt nặng, Trường sẽ ghi nhận một số lỗi nhẹ để doanh nghiệp chỉ bị phạt số tiền 65 triệu đồng, còn lại 185 triệu đồng doanh nghiệp phải giao lại cho Trường.

Sau đó, Trường nhiều lần gọi điện hối thúc ông H. M. T giao tiền. Do bức xúc, ông T đã làm đơn tố giác gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Theo sự sắp xếp của Trường, khoảng 17h ngày 18/5, ông T đến quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo (phường Hưng Phú) giao tiền.

Khoảng 17h15 cùng ngày, lực lượng Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Trần Minh Trường nhận số tiền 100 triệu đồng từ ông H. M. T bên trong ôtô hiệu Vios biển kiểm soát 95A-026.61 đỗ trước quán cà phê.

Ngay lập tức, Cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Song song đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trần Minh Trường và thu được nhiều hồ sơ tài liệu có liên quan, nhiều sổ tiết kiệm của Trường.

Vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật…