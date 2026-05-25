Đã bắt 2 đối tượng là nghi phạm gây ra vụ giết người bằng súng xảy ra tại TP.HCM

Công an TP.HCM truy bắt thành công 2 đối tượng là nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài xảy ra ngày 21/5.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.HCM truy bắt thành công 2 đối tượng là nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm một người chết, một người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành, TP.HCM vào tối 21/5/2026.

Hiện các lực lượng chức năng tập trung điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.