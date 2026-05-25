Mánh khóe của nữ đại gia xăng dầu khi chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng

Ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn, nữ đại gia Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán hàng hóa, nhưng không xuất hóa đơn GTGT nhằm chiếm đoạt tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố bị can Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) về các tội "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Liên quan vụ án, 22 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội "Tham ô tài sản", "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Trốn thuế".

Theo Kết luận điều tra, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) có ngành nghề chính là kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng với vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng , gồm 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, nữ “đại gia” Chu Thị Thành sở hữu 77,15%; con trai bị can Thành là Chu Đăng Khoa sở hữu 22,7% và một người khác sở hữu 0,08%.

Theo quy định, các thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu như Công ty Thiên Minh Đức có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá. Quỹ này được hạch toán riêng bằng tài khoản mở tại ngân hàng, sử dụng quỹ nhằm mục tiêu ổn định thị trường, bình ổn giá xăng dầu trong nước theo quy định của pháp luật.

Quỹ bình ổn giá được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể tính trên lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ và được xác định là một khoản mục chi phí trong cơ cấu giá bán.

Thế nhưng, sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng việc quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá tại văn bản điều hành của liên ngành Bộ Công Thương - Tài chính, bị can Thành đã làm trái các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Cụ thể, đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc kinh doanh mặt hàng xăng dầu gặp khó khăn. Khi đó, Thành đã chỉ đạo cấp dưới về việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá rẻ hơn giá xuất hóa đơn cho khách hàng và liên hệ những người đã có quan hệ mua xăng dầu với công ty để thỏa thuận việc bán hàng.

Mục đích của việc này là để Thành thu được tiền ngay, sử dụng vào việc đầu tư các dự án của doanh nghiệp và không phải trích lập Quỹ bình ổn giá.

Bằng thủ đoạn trên, năm 2020-2022, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất bán 78.375.011 lít xăng dầu (trị giá hơn 1.056 tỷ đồng ) cho 25 công ty và 28.745.408 lít xăng dầu (trị giá hơn 310 tỷ đồng ) cho khách vãng lai, nhưng không xuất hóa đơn GTGT và không trích lập Quỹ bình ổn giá hơn 67 tỷ đồng .

Bị can Thành còn chỉ đạo cấp dưới xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho 1 công ty, khối lượng 97.116.664 lít xăng dầu (trị giá hơn 1.343 tỷ đồng ) tại các kỳ quy định với tỷ lệ trích lập Quỹ bình ổn giá thấp và tỷ lệ xả cao, nên chỉ trích nộp quỹ hơn 19 tỷ đồng , được chi sử dụng quỹ hơn 31 tỷ đồng .

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Quỹ bình ổn giá bị nữ "đại gia" xăng dầu Chu Thị Thành chiếm đoạt là hơn 79 tỷ đồng .

Để che giấu hành vi phạm tội, theo chỉ đạo của Thành, kế toán trưởng và kế toán tổng hợp đã báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá tại công ty bằng số liệu, nội dung không đúng thực tế.

Năm 2020-2022, Công ty Thiên Minh Đức đã báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính số liệu về trích lập Quỹ bình ổn giá với số lượng 2.239.447.513 lít xăng dầu, trích quỹ hơn 695 tỷ đồng , chi sử dụng quỹ hơn 413 tỷ đồng .

Tuy nhiên, khối lượng bán ra thực tế là 2.249.481.268 lít xăng dầu, phải trích quỹ hơn 746 tỷ đồng , chỉ sử dụng hơn 384 tỷ đồng . Như vậy, Công ty Thiên Minh Đức báo cáo không đúng với số lượng bán ra thực tế 10.033.755 lít xăng dầu, không trích quỹ hơn 50 tỷ đồng và chi sử dụng quỹ hơn 28 tỷ đồng .