Bị bắt sau 24 giờ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn

Sau 24 giờ truy vết, Công an phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đã tìm ra 2 người gây tai nạn giao thông khiến nạn nhân chấn thương sọ não rồi bỏ trốn.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, hồi 15h35 ngày 20/5, tại Km 583 + 300 quốc lộ 1A đoạn qua Tổ dân phố Nhân Thắng (phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe máy biển số 38K2-5813 do bà Lê Thị N. (1961, trú Tố dân phố Nhân Thắng, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) lái theo hướng Bắc - Nam với xe máy không rõ biển số do một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch cầm lái.

Sau khi xảy ra va chạm, cả hai người đàn ông trên xe máy đã rời khỏi hiện trường. Còn bà Lê Thị Nghiêm bị chấn thương sọ não được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, xe máy biển số 38K2-5813 hư hỏng nhẹ.

Phạm Thành Long và Nguyễn Văn Cần tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoành Sơn phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC01) khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập lời khai nhân chứng và truy xét phương tiện liên quan.

Sau 24 giờ tích cực truy tìm, tổ công tác xác định người lái xe máy biển số 73E1-430.45 vào chiều 20/5 và gây tai nạn kể trên là Phan Thành Long (2000, trú xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị). Thời điểm gây tai nạn, Long chở theo Nguyễn Văn Cần (1997, cũng trú xã Trung Thuần).

Quá trình làm việc, Phan Thanh Long và Nguyễn Văn Cần thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh lập hồ sơ để giải quyết vụ việc trên.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Khi xảy ra tai nạn phải giữ bình tĩnh, ở lại hiện trường, phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng quy định.

Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể bị xử lý nghiêm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.