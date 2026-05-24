Bắt nóng đối tượng buôn pháo nổ qua ứng dụng giao hàng nhanh

Ngày 24/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Hạ Bằng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1999, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) về hành vi buôn bán trái phép pháo.

Theo cơ quan công an, trước đó, Công an xã Hạ Bằng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân gửi qua fanpage Facebook “Vì Bình Yên Xã Hạ Bằng” về một trường hợp có dấu hiệu buôn bán hàng cấm là pháo nổ thông qua ứng dụng giao hàng nhanh.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến cùng tang vật bị thu giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã tiến hành xác minh theo quy định. Đồng thời, Công an xã Hạ Bằng kiểm tra một nhân viên giao hàng và phát hiện bên trong gói hàng có 4 dây pháo nổ, mỗi dây dài khoảng 2 m, tổng khối lượng 8,3 kg.

Từ quá trình điều tra, xác minh, Công an xã Hạ Bằng đã triệu tập Nguyễn Văn Tiến đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận toàn bộ hành vi buôn bán pháo nổ trái phép thông qua ứng dụng giao hàng nhanh.

Hiện Công an xã Hạ Bằng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.