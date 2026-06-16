Bắt giữ nhóm đối tượng từ đất liền ra đảo phát loa đòi nợ

Nhóm thanh niên ra đảo Hải Minh và dùng loa công suất lớn để chửi bới, hô hào đòi nợ giữa khu dân cư vào ban đêm.

Ngày 16/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã điều tra, truy xét và bắt giữ thành công nhóm đối tượng có hành vi dùng loa công suất lớn để chửi bới, hô hào đòi nợ ở đảo Hải Minh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) vào ban đêm.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Bá Duy (SN 2004), Nguyễn Trần Kỳ Sơn (SN 2004), Biện Văn Lợi (SN 2005), Nguyễn Thanh Cường (SN 2003) cùng trú phường Quy Nhơn và Mai Xuân Vũ (SN 2005, trú phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Kết quả điều tra của cơ quan Công an xác định, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến vay mượn tiền giữa ông N.T.T. và 1 người trong nhóm, vào tối 25/5, nhóm đối tượng đã tập trung tại khu vực cảng cá Hàm Tử (phường Quy Nhơn) đi đòi nợ.

Khi đi, nhóm đối tượng mang theo "loa kẹo kéo", micro, đèn pin và đi ghe sang đảo Hải Minh. Tại đây, các đối tượng sử dụng loa công suất lớn để la hét, chửi bới, hô hào đòi tiền ông N.T.T., gây náo loạn khu dân cư ven biển.

Dù được lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, nhóm đối tượng này không chấp hành, vẫn tiếp tục dùng loa phát lớn tiếng chửi bới từ khoảng 20-23h cùng ngày, gây bức xúc trong nhân dân.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự tập trung xác minh, truy xét. Nhận thấy các đối tượng có biểu hiện bỏ trốn khỏi địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) triển khai các biện pháp chốt chặn trên Quốc lộ 1.

Đến khoảng 22h ngày 13/6, lực lượng chức năng phát hiện ôtô BKS 77A-395.17 đang lưu thông nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua đó, lực lượng nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng cùng đang có mặt trên xe.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tham gia gây rối tại đảo Hải Minh. Trong đó, Nguyễn Bá Duy và Mai Xuân Vũ từng bị Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ) xử phạt về tội "Gây rối trật tự công cộng", hiện trong thời gian chấp hành án treo.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định hành vi của nhóm đối tượng trên có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng" có tổ chức.

Hiện vụ việc được cơ quan Công an củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.