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Pháp luật

Người đàn ông bị đánh gục sau mâu thuẫn gửi ôtô ở chung cư tại Hà Nội

  • Thứ ba, 16/6/2026 07:24 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Người đàn ông bị một đối tượng đuổi đánh gục nghi do mâu thuẫn tiền gửi xe chung cư New Horizon trên đường Lĩnh Nam (Hà Nội) xảy ra vào tối 14/6.

Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang xác minh làm rõ vụ việc người đàn ông bị tấn công bằng hung khí dẫn đến thương tích xảy ra tại chung cư New Horizon, 87 Lĩnh Nam.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/6, tài xế tên D. chở ông H. (trú tại Hà Nội) cùng gia đình đến nhà người quen tại chung cư New Horizon. Xe được tài xế gửi dưới hầm tòa nhà.

chung cu New Horizon anh 1

Hình ảnh cắt từ video.

Tuy nhiên, sau khi lấy xe, tài xế được người ở hầm gửi xe thông báo phí là 160.000 đồng.

Do thấy phí trông xe không hợp lý, tài xế đề nghị lấy biên lai thu tiền và 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Đỉnh điểm, khi đang đi bộ, người đàn ông bị một đối tượng đi xe máy đuổi đánh gục trên đường nội khu chung cư.

Hiện vụ việc được tiếp tục làm rõ.

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Thanh Phong

chung cư New Horizon Hà Nội chung cư New Horizon

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