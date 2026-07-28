Khởi tố 9 đối tượng trong ổ nhóm mua bán ma túy dạng 'cỏ Tobacco'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Danh tính các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Gia Bảo (SN 2007), Nguyễn Huy Quang (SN 2008), Nguyễn Đình Cường (SN 2006), Lê Quang Nhất Đăng (SN 2008), Nguyễn Đức Hoàng Quân (SN 2008), Phạm Khánh Hưng (SN 2009), Trần Hải Duy (SN 2009), Trần Gia Bảo (SN 2008, cùng trú xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) và Vi Bảo Đồng (SN 2008, trú xã Mậu Thạch, tỉnh Nghệ An).

Các đối tượng trong ổ nhóm mua bán "cỏ Tobacco".

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Con Cuông đã phát hiện một ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy dạng "cỏ Tobacco" trên không gian mạng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo tình hình lên lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời xác lập chuyên án để phối hợp, tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa.

Các đối tượng trong ổ nhóm mua bán "cỏ Tobacco".

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 4/7, tại xã Con Cuông, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ 9 đối tượng gồm: Phạm Gia Bảo, Nguyễn Huy Quang, Nguyễn Đình Cường, Lê Quang Nhất Đăng, Nguyễn Đức Hoàng Quân, Phạm Khánh Hưng, Trần Hải Duy, Trần Gia Bảo và Vi Bảo Đồng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 417,96 gam ma túy dạng "cỏ Tobacco", 4 xe máy và 9 điện thoại di động.

Cùng thời điểm, Ban chuyên án đã triệu tập 12 đối tượng liên quan làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện chuyên án được tiếp tục đấu tranh mở rộng.