Flycam giúp trinh sát bắt gọn ổ nhóm tội phạm ma túy kiểu dòng họ

Công an tỉnh Lào Cai đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo quan hệ dòng họ tại xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Sùng A Páo (SN 1987) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Má Thị Xao (SN 1973) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Giàng A Lành (SN 2005) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; Lý Thị Chi (SN 1956) về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Hầu Thị Vu (SN 1997) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng đều trú tại xã Tả Van, có quan hệ họ hàng trong cùng dòng tộc, hình thành đường dây mua bán ma túy khép kín. Quá trình hoạt động, các đối tượng lợi dụng địa hình đồi núi phức tạp để che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng chức năng.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 19/5, tại khu vực tỉnh lộ 152 thuộc thôn Bản Pho, xã Tả Van, lực lượng Công an bắt quả tang Sùng A Páo về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,206 gam heroin.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người đối với Má Thị Xao về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Sùng A Páo cùng nhiều đối tượng khác.

Đến sáng 20/5, hơn 100 CBCS Công an đồng loạt khám xét 3 địa điểm tại thôn Bản Pho, xã Tả Van, qua đó tiếp tục bắt giữ các đối tượng Giàng A Lành, Lý Thị Chi và Hầu Thị Vu.

Đáng chú ý, trong quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để phục vụ công tác trinh sát, theo dõi di biến động của các đối tượng tại khu vực đồi núi hiểm trở.