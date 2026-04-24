Bắt giám đốc hợp thức doanh thu cho 3 doanh nghiệp, trốn thuế hơn 8 tỷ

Ngày 23/4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế, với số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng .

Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan. Ảnh: CA.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố theo Quyết định số 38 ngày 6/3/2025.

Quá trình điều tra xác định, Võ Thị Ngọc Lan cùng Nguyễn Tường Thi tổ chức thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Lan đã sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế, với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng .

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.