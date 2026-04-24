Lời khai của đối tượng sát hại chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị

Sau khi Công an tỉnh Quảng Trị bắt được hung thủ gây án, tối 23/4 tại cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị, đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi gây án.

Như trước đó Báo CAND đã đưa tin, vào lúc khoảng 13h30 ngày 23/4, anh Nguyễn Hùng Cường (SN 1986, trú tại tổ dân phố 2 phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) được người dân báo tin, bên nhà bà Trần Thị Thủy (SN 1966), là mẹ đẻ của anh Cường đang trú tại tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn có tiếng xô xát, đánh nhau, sau đó có một đối tượng chạy ra khỏi nhà.

Nhận được thông tin, anh Nguyễn Hùng Cường chạy qua nhà bà Thủy, thì phát hiện bà Thủy đang nằm trên ghế trong phòng khách, trên người có nhiều vết thương, chảy nhiều máu, đã bất tỉnh, quan sát vết thương nghi vấn có đối tượng dùng vật sắc đâm chém. Anh Cường điện báo với lực lượng Công an địa phương và cùng gia đình đưa bà Thủy đến cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đồng Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời cử lực lượng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với Công an phường Đồng Sơn tiến hành truy bắt hung thủ gây án.

Sau 2 tiếng đồng hồ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng gây án, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt được hung thủ dùng hung khí đâm nhiều nhát làm bà Trần Thị Thủy tử vong là Nguyễn Văn Dũng (SN 1992), trú phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Tối 23/4, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Dung đã khai nhận hành vi gây án.

Theo đó, trong các ngày 20 và 21/4/2026, Nguyễn Văn Dũng đã mang điện thoại và xe máy đến cầm cố tại nhà bà Trần Thị Thủy để vay tiền tiêu xài. Sau khi sử dụng hết số tiền này, Dũng tiếp tục lấy trộm 18,5 triệu đồng của mẹ ruột. Khi bị gia đình phát hiện và yêu cầu hoàn trả số tiền đã lấy, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả lại.

Hung khí đối tượng Nguyễn Văn Dũng dùng sát hại nạn nhân.

Đến khoảng 13h30 ngày 23/4, Nguyễn Văn Dũng mang theo con dao bầu đến nhà bà Trần Thị Thủy, Dũng giả vờ nói đến trả nợ và yêu cầu bà đưa thêm 10 triệu đồng, hứa sẽ chuyển khoản trả lại sau. Trong lúc ngồi tại phòng khách, khi bà Thủy đưa giấy tờ cầm cố cùng số tiền 9,2 triệu đồng, Nguyễn Văn Dũng đã rút dao giấu sẵn trong áo khoác, khống chế nạn nhân. Mặc cho bà Thủy chống cự và kêu cứu, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Lời khai nhận của đối tượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ lực lượng Công an thu thập được. Ngay trong tối 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và "Cướp tài sản" xảy ra tại phường Đồng Sơn, đồng thời tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng để tiếp tục điều tra, làm rõ.