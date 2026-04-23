Đi tù vì lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước để hưởng lợi bất chính, Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Mạnh Thắng thống nhất sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thất thu tiền thuế cho Nhà nước xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm công nghệ cao NAC (viết tắt là NAC).

Tòa đã tuyên án phạt các bị cáo: Vũ Đăng Thái (sinh năm 1995, Giám đốc NAC) 5 năm tù; Hoàng Mạnh Thắng (sinh năm 1994, phụ trách quản lý Marketing NAC) và Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1998, phụ trách quản lý kinh doanh NAC) cùng lĩnh 3 năm tù; Hoàng Thị Ánh Ngọc (sinh năm 1989, kế toán NAC) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221-Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Vũ Đăng Thái tại phiên tòa. Nguồn: Công an nhân dân.

Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến đầu năm 2024, Thái, Huy và Thắng thỏa thuận cùng góp vốn đầu tư kinh doanh vào NAC.

NAC thực hiện việc phân phối đối với các sản phẩm điều trị nám là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống sáng đẹp da Twhite và viên uống sáng đẹp da Nacodi (là sản phẩm do Công ty Cổ phần dược phẩm công nghệ cao FDA, thành phố Hải Phòng sản xuất) viên uống sáng đẹp da Nacodi (là sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao FDA, thành phố Hải Phòng sản xuất).

Tại NAC, Thắng phụ trách mảng quảng cáo; Thái và Huy phụ trách kinh doanh, bán hàng; Ngọc phụ trách kế toán, thống kê, tổng hợp doanh thu để báo cáo Thái, Huy và Thắng.

Quá trình kinh doanh, Thái, Huy, Thắng thống nhất hình thức bán hàng online, quản lý bán hàng thực tế trên phần mềm Tuha.

Việc thanh toán tiền hàng các bị cáo không nhận vào tài khoản ngân hàng của NAC mà nhận vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân là nhân viên hoặc người nhà của Thái; sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng của Viettel Post với hình thức giao hàng thu tiền (ship COD), sau đó, Viettel Post sẽ thống kê doanh thu rồi chuyển lại cho NAC cũng thông qua tài khoản ngân hàng của các cá nhân là nhân viên của NAC hoặc người nhà của Thái.

Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước để hưởng lợi nhuận bất chính, Thái, Huy, Thắng thống nhất năm 2023 sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán gồm hệ thống sổ sách kế toán nội bộ để theo dõi doanh thu thực tế và hệ thống sổ kế toán tài chính báo cáo thuế để khai thuế với mức doanh thu thấp hơn nhiều lần thực tế.

Thái là người quản lý toàn bộ hoạt động, Huy và Thắng chịu trách nhiệm quản lý số liệu bán hàng và chi phí quảng cáo. Ngọc tổng hợp số liệu bán hàng trên phần mềm Tuha, chi phí và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và cập nhật vào phần mềm Google Drive để báo cáo Thái, Huy và Thắng theo dõi, quản lý sau đó chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn đã thỏa thuận.

Cụ thể, Hệ thống sổ sách kế toán nội bộ ghi nhận toàn bộ số liệu thực thu, thực chi do Ngọc tập hợp từ doanh thu bán hàng thực tế trên phần mềm Tuha, thông tin từ dịch vụ ship COD của Viettel Post, thông tin chi phí các loại từ hoạt động của doanh nghiệp như quảng cáo, tiền lương...

Hệ thống này Vũ Đăng Thái giao cho Hoàng Thị Ánh Ngọc trực tiếp quản lý và báo cáo định kỳ cho Thái, Huy và Thắng rồi cập nhật trên phần mềm Google Drive để Thái, Thắng, Huy thường xuyên theo dõi, kiểm tra.

Hệ thống sổ kế toán tài chính báo cáo thuế: kê khai số liệu để lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế với các cơ quan quản lý Nhà nước. Số liệu trên hệ thống này do Thái và Ngọc sẽ tự cân đối số liệu thực tế ở trên để gửi thông tin, hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, chứng từ, số liệu tồn kho... cho anh Nguyễn Văn Nam (nhân viên kế toán dịch vụ do Thái thuê) thực hiện kê khai, báo cáo thuế.

Sau khi Nam lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, thì Ngọc sử dụng chữ ký số (TOKEN) của Vũ Đăng Thái để ký, gửi cơ quan thuế.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 4,1 tỷ đồng .

Đến nay, các bị cáo đã nộp khắc phục được toàn bộ số tiền. Trong đó, gia đình Thái đã nộp khắc phục số tiền 1,5 tỷ đồng ; Thắng đã nộp khắc phục số tiền 750 triệu đồng; Huy đã nộp khắc phục số tiền 650 triệu đồng; Ngọc đã tự nguyện nộp số tiền hơn 117 triệu đồng.