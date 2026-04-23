Ngày 23/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép", bàn giao cho Cơ quan ANĐT tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, thực hiện kế hoạch triển khai cao điểm hợp tác đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc; kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép của Công an tỉnh Quảng Ninh, các trinh sát Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tăng cường công tác nắm tình hình.

Quá trình theo dõi, vào hồi 17h30 ngày 14/4, tại khu đô thị GreenPark, khu phố Hải Xuân 5, phường Móng Cái 1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện phương tiện ôtô 7 chỗ, BKS 29E-XXX.60 do Đ.T.T (SN 1966, HKTT phường Bạch Mai, Hà Nội) điểu khiển đang chuyển giao 2 người Trung Quốc, nghi vấn là người đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sang ôtô 4 chỗ, BKS 51H-XXX.10 do P.M.T (SN 1989, tạm trú tại khu Bình Ngọc 1, phường Móng Cái 1) điều khiển.

Đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam hợp pháp, đồng thời khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang được các đối tượng người Việt Nam đưa, dẫn xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.

Trước dấu hiệu nghi vấn trên, tổ công tác đã đưa 2 đối tượng về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan Công an, hai người Trung Quốc khai tên là Hu Jin Gang (SN 1998, trú tại thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên) và Zhu Qi (SN 2001, trú tại TP Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).

Theo lời khai của 2 người Trung Quốc, trước đó do có nhu cầu tìm việc làm, họ lên mạng tìm người đưa, dẫn. Sau đó, cả hai được các đối tượng người Trung Quốc và người Việt Nam tổ chức cho nhập cảnh trái phép vào Việt Nam… Nhưng sau một thời gian, không kiếm được việc làm như mong muốn, họ tìm cách xuất cảnh trái phép về nước…, đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ N.Q.T (SN 1989, HKTT tại Xuân Mai, Hà Nội, tạm trú tại khu Bình Ngọc 1, phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), đối tượng tổ chức cho 2 người Trung Quốc trên xuất cảnh trái phép.

Quá trình điều tra mở rộng, N.T.Q khai ngoài 2 trường hợp trên; trước đó, N.T. Q đã cùng các đối tượng trong đường dây nhiều lần tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới biển khu Bình Ngọc, phường Móng Cái 1 để được hưởng lợi.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 17/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép", đồng thời bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, đối tượng tham gia tổ chức cho người Trung Quốc trên xuất cảnh trái phép qua biên giới sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua vụ án thêm một lần nữa là lời cảnh tỉnh đối với các trường hợp đã và đang có ý định tham gia, tiếp tay, giúp sức cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, nhất là người dân ở khu vực biên giới.