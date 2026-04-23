Lừa đảo bằng hình thức đánh bạc trực tuyến, 10 đối tượng bị khởi tố

Ngày 23/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về các hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "không tố giác tội phạm".

Cụ thể, 9 bị can bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Nguyễn Đình Quân (SN 2005, trú phường Móng Cái 1), Nguyễn Anh Đức (SN 1987, trú phường Tuần Châu) cùng tỉnh Quảng Ninh; Đinh Văn Dương (SN 2001), Đặng Văn Hoàng (SN 2000), Nguyễn Văn Bách (SN 2000), Nguyễn Xuân Tùng (SN 2001) cùng trú tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hoàng Long (SN 2000), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2000) cùng trú tỉnh Hưng Yên; Tô Kim Nhất (SN 2000, trú tại thành phố Hà Nội).

Về tội "không tố giác tội phạm", bị can bị khởi tố là Hà Thị Hồng (SN 1996, trú tỉnh Sơn La).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nền tảng mạng xã hội Facebook lập nhiều fanpage như: "Tùng Công Tử", "Tùng kéo vốn", "Nghĩa kéo vốn", "Hoàng Long", "Mạnh Cường", "Ninh Công Tử", "Anh Long kéo vốn 9999", "Cường kéo vốn 9999"… để tổ chức livestream, kêu gọi người dân tham gia các hoạt động "đánh bạc chắc chắn thắng tiền".

Các đối tượng quảng cáo có thể "kéo vốn", "đặt cược hộ" cho người chơi tại các cổng game như Sunwin, Hitclub…, cam kết thắng 100%, lợi nhuận cao gấp nhiều lần số tiền bỏ ra.

Người tham gia được yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng cung cấp. Sau đó, các đối tượng dàn dựng các giao dịch thắng cược giả ngay trên livestream nhằm tạo lòng tin, tiếp tục dụ dỗ bị hại chuyển thêm tiền với giá trị lớn hơn, rồi cắt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 2/2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện gần 2.000 giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 1 bị can về tội "không tố giác tội phạm", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.