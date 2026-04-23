Bắt tạm giam 'thầy tâm linh' TikTok lừa đảo giải nghiệp

  • Thứ năm, 23/4/2026 15:31 (GMT+7)
Lợi dụng tâm lý mê tín, tài khoản "Master Dũng Văn" liên tục tung video về "oan gia trái chủ", "âm binh quấy phá" để dụ người xem chuyển tiền. Nhiều nạn nhân mất hàng chục triệu đồng, nhưng không nhận lại bất kỳ giá trị nào.

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, trú tại khu Vinhomes Grand Park) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa phát hiện tài khoản TikTok "Master Dũng Văn" với hơn 120.000 lượt theo dõi thường xuyên đăng tải các video có nội dung mê tín dị đoan, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác và có dấu hiệu lừa đảo.

Thay tam linh TikTok, Lua dao giai nghiep anh 1

Dũng tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là Nguyễn Văn Dũng và phối hợp Công an phường Long Bình mời lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận đã sử dụng tài khoản này để đăng tải nội dung tự xưng có khả năng "cảm xạ", "giải nghiệp", xử lý các vấn đề tâm linh như "oan gia trái chủ", "âm binh quấy phá"… nhằm thu hút người xem.

Để tạo lòng tin, Dũng đưa ra mức phí 5-30 triệu đồng cho mỗi lần "giải quyết". Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đã có nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 33 triệu đồng.

Công an TP.HCM nhận định các đối tượng tự xưng "thầy", "master", "có năng lực tâm linh", trên mạng xã hội thực chất là chiêu trò lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo lắng, mê tín của một bộ phận người dân để trục lợi. Không ít trường hợp bị dẫn dắt, thao túng tâm lý, chuyển số tiền lớn nhưng không nhận lại bất kỳ giá trị thực tế nào.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin, không chuyển tiền cho các dịch vụ mang yếu tố mê tín dị đoan trên không gian mạng dưới bất kỳ hình thức nào.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

