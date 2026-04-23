CSGT Hà Nội xử lý dứt điểm xe quá khổ, quá tải

Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp xe vi phạm giao thông trên tuyến đường An Dương Vương và Âu Cơ.

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm giao thông trên các tuyến trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường An Dương Vương và Âu Cơ trên địa bàn phường Phú Thượng (Hà Nội).

Lực lượng chức năng kiểm tra xe.

Ngày 22/4, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, thông tin ngày 1-22/4, Đội CSGT đường bộ số 2 kiểm tra, xử lý 36 trường hợp vi phạm giao thông trên tuyến đường An Dương Vương và Âu Cơ, phạt tiền hơn 136 triệu đồng. Trong đó, xử lý đối với xe quá tải là 4 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định là 12 trường hợp; chở vật liệu, hàng rời để rơi vãi 2 trường hợp và 19 trường hợp đi sai giờ.

"Thời gian qua, có tình trạng nhiều xe trọng tải lớn chở đất, nối đuôi nhau chạy ra vào bãi trung chuyển vật liệu (Bến Bạc) nằm trong diện tích đất quy hoạch làm Công viên công cộng phường Phú Thượng (TP Hà Nội), về vấn đề này, trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu lực lượng CSGT số 2 phát hiện xe tải nào chạy qua địa bàn để vào bãi vật liệu trong khu đất dự án mà vi phạm giao thông, sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", trung tá Hải chia sẻ.

"Đội cũng gặp nhiều khó khăn, cứ khi tổ công tác ra quân, nhà xe, đơn vị vận tải cho người theo rõi, bám theo tổ công tác ngay từ đơn vị, thông báo cho các xe dừng hoạt động", Trung tá Hải cho biết.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác ngoài việc cắm chốt tại một điểm, còn kết hợp với công tác tuần tra kiểm soát lưu động dọc các tuyến đường trên địa bàn để kịp thời dừng xe, đưa phương tiện về vị trí cắm chốt để kiểm tra tải trọng. Việc này giúp mang lại hiệu quả xử lý vi phạm, tạo sức răn đe, góp phần đảm bảo trật tự ATGT.

Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Hà Nội) thông tin thêm, trên địa bàn, cơ bản các tài xế chấp hành tốt quy định của pháp luật, không cơi nới thành thùng, không chở quá tải. Có được kết quả này, đơn vị chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ rà soát phương tiện của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, trong đó yêu cầu cam kết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, toàn lực lượng đội CSGT số 2 tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các phương tiện hoạt động chở quá khổ, quá tải với tinh thần xử lý nghiêm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần đảm bảo trật tự ATGT.