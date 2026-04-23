Không đồng ý chia tay, đâm bạn gái và tình địch tử vong ở Phú Quốc

  • Thứ năm, 23/4/2026 15:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đạt phát hiện người yêu có bạn trai mới nhưng không cho mình biết, bạn gái đòi chia tay nhưng Đạt không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn giữa 3 người. Sau đó, Đạt mang theo dao truy đuổi và đâm tử vong bạn gái cùng tình địch.

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Quốc Đạt (SN 2007) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, Đạt có quan hệ tình cảm với chị T.T.P.Th (SN 2005, trú tỉnh An Giang) khoảng 6 tháng trở lại đây, cả 2 cùng sinh sống, làm việc tại đặc khu Phú Quốc. Đầu tháng 4/2026, Đạt phát hiện chị Th. có bạn trai mới là D.Tr (SN 2005) nhưng giấu Đạt. Khi đó, chị Th. đề nghị Đạt chia tay, dẫn đến mâu thuẫn giữa 3 người.

Bị can Trương Quốc Đạt.

Chiều tối 16/4, Đạt mang theo dao lái xe máy đến khu vực Bãi Vòng để tìm chị Th. "giải quyết mâu thuẫn".

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi đến đoạn đường khu phố Suối Mây (Dương Tơ, Phú Quốc), Đạt phát hiện anh Tr. đang chở chị Th. nên quay đầu xe truy đuổi.

Sau khoảng 20 phút truy đuổi, Đạt bắt kịp xe anh Tr., và cả 3 người xảy ra tranh cãi. Bất ngờ, Đạt rút dao chém trúng mặt anh Tr. khiến cả hai ngã xe. Sau đó, anh Tr. bỏ chạy, còn chị Th. vừa đứng dậy bị Đạt đâm liên tiếp nhiều nhát và tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Đạt tiếp tục truy đuổi anh Tr. khoảng 50 m, khi anh Tr. bị ngã, Đạt dùng dao tấn công khiến anh Tr. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đạt chạy xe về phòng trọ tại khu phố 9, Dương Đông thì bị công an bắt giữ.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

Nhật Huy/Tiền Phong

đâm bạn gái tình địch tử vong Phú Quốc đâm bạn gái tình địch tử vong

