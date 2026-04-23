Bắt đối tượng đâm tử vong người ở tiệm cầm đồ sau 2 giờ gây án

Trong lúc xô xát tại tiệm cầm đồ trên đường Lý Thái Tổ, thuộc phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào lúc khoảng 13h30 ngày 23/4, anh Nguyễn Hùng Cường (SN 1986, trú tại tổ dân phố 2 phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) được người dân báo tin, bên nhà bà Trần Thị Thủy (SN 1966, là mẹ đẻ của anh Cường) đang trú tại tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn có tiếng xô xát, đánh nhau, sau đó có một đối tượng chạy ra khỏi nhà.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ đối tượng sau 2 giờ gây án và đang tìm cách bỏ trốn.

Nhận được thông tin, anh Nguyễn Hùng Cường chạy qua nhà bà Thủy, thì phát hiện bà Thủy đang nằm trên ghế trong phòng khách, trên người có nhiều vết thương, chảy nhiều máu, đã bất tỉnh, quan sát vết thương nghi vấn có đối tượng dùng vật sắc đâm chém.

Anh Cường điện báo với lực lượng Công an địa phương và cùng gia đình đưa bà Thuỷ đến cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Tại bệnh viện, bà Trần Thị Thủy đã được đội ngũ y bác sĩ tiến hành cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bà Thủy đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đồng Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời cử lực lượng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với Công an phường Đồng Sơn tiến hành truy bắt hung thủ gây án.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng dùng hung khí gây ra cái chết đối với bà Trần Thị Thủy.

Sau 2 tiếng đồng hồ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng gây án, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt được hung thủ dùng hung khí đâm nhiều nhát làm bà Trần Thị Thủy tử vong là Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, đối tượng có cầm đồ là máy điện thoại ở tiệm cầm đồ nơi bà Thủy. Trong quá trình trao đổi hai bên lời qua tiếng lại gây mâu thuẫn, Dũng đã dùng hung khí đâm bà Thủy rồi trốn khỏi hiện trường.