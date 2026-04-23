Hoãn phiên tòa liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cựu giám đốc sở

Sáng 23/4, phiên tòa xét xử vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, cùng cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) phải hoãn vì một bị cáo đang chấp hành án ở vụ việc khác chưa có mặt.

Theo lịch ban đầu, từ ngày 23/4, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan các gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị tại 3 trạm quan trắc nước mặt tự động, do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư. Các sai phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng .

Trong các bị cáo của vụ án, có bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế - AIC); Phạm Quốc Nam (SN 1962, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ); Hồ Tấn Mạnh (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á).

Một trạm quan trắc nước mặt tự động ở Bạc Liêu cũ. Ảnh: Minh họa.

Tuy nhiên, sáng 23/4, TAND tỉnh Cà Mau đã thông báo tạm hoãn phiên tòa trên, do cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau chưa điều chuyển bị cáo Hồ Tấn Mạnh về để phục vụ công tác xét xử. "Bị cáo Mạnh đang chấp hành hình phạt của một bản án khác, nên chưa thể hoàn tất các thủ tục như dự kiến", thông báo nêu.

Ngoài các bị cáo trên, trong vụ án này còn các bị cáo: Trần Mạnh Hà (SN 1971, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC); Lê Thị Linh Nhung (SN 1982, cựu nhân viên văn phòng đại diện phía Nam của Công ty AIC).

Bùi Thị Kim Em (SN 1964, cựu Phó chánh Văn phòng, kiêm Kế toán trưởng Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ); Nguyễn Minh Tâm (SN 1972, cựu Phó tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, đã chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trên cả nước, để gian lận, giúp Công ty AIC trúng thầu. Trong đó có gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị 3 trạm quan trắc nước mặt do Sở TN&MT Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Bà Nhàn đã ủy quyền cho Trần Mạnh Hà và Lê Thị Linh Nhung đại diện chủ đầu tư, sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh", nâng khống các bảng báo giá. Các bị cáo cấu kết với chủ đầu tư và công ty thẩm định giá để cung cấp các bảng báo giá theo hướng có lợi cho Công ty AIC. Các bị cáo còn sửa báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 của AIC để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu.

Cáo trạng còn xác định bà Nhàn lợi dụng mối quan hệ, chỉ đạo cho Trần Mạnh Hà và Lê Thị Linh Nhung gặp ông Phạm Quốc Nam (cựu giám đốc sở) để tư vấn thiết bị trước khi lập dự án, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng thầu.

Nhằm nâng khống giá trị thiết bị quan trắc, Nhàn chỉ đạo thông qua Công ty Thái Bình Dương (thuộc hệ sinh thái Công ty AIC) mua thiết bị từ các công ty trực tiếp nhập khẩu, sau đó bán lại cho Công ty AIC để thực hiện gói thầu.

Công ty AIC cấu kết với Công ty Đông Nam Á không tiến hành thẩm định giá, vẫn ban hành chứng thư xác định giá của các thiết bị cao hơn giá thị trường. Từ thẩm định giá này, Sở TN&MT dùng làm căn cứ lập hồ sơ đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thị trường.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC đã trúng gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc nước mặt tại Bạc Liêu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng .