Bắt quả tang cán bộ thuế nhận tiền của doanh nghiệp

  • Thứ sáu, 22/5/2026 19:28 (GMT+7)
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Trường, điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng tống đạt các quyết định đối với bị can Trường. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.

Trước đó, từ ngày 9/4 đến 17/4, Trường (công chức thuộc Thuế Cơ sở 2, trực thuộc Thuế TP Cần Thơ) được phân công là tổ trưởng Tổ kiểm tra thuế số 1, đến kiểm tra thuế tại Công ty TNHH X (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), do ông T làm giám đốc.

Quá trình kiểm tra, đoàn lập biên bản nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Sau đó, đến ngày 5/5, Trường thông báo với ông T rằng, doanh nghiệp có nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Theo tố giác, Trường yêu cầu ông T đưa số tiền 250 triệu đồng để được “giảm nhẹ” mức xử phạt và điều chỉnh nội dung biên bản kiểm tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

Trong số tiền này, Trường nói sẽ giữ lại 185 triệu đồng, phần còn lại 65 triệu đồng sẽ được thể hiện trong biên bản xử phạt hành chính.

Theo sự sắp xếp của Trường, khoảng 17h ngày 18/5, ông T đến quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo, phường Hưng Phú giao tiền.

Đến khoảng 17h15 cùng ngày, lực lượng Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Trường đang nhận số tiền 100 triệu đồng từ ông T bên trong ôtô đậu trước quán cà phê.

Cơ quan điều tra lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trường. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu có liên quan và nhiều sổ tiết kiệm của Trường.

Hiện, vụ án được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Tuấn Quang/Sài Gòn Giải Phóng

