Phá đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn

Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (áo trắng) trực tiếp chỉ đạo điều tra, kiểm tra tang vật thu giữ từ vụ án. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng ngụy trang hoạt động dưới vỏ bọc mua bán linh kiện cơ khí trên không gian mạng để chế tạo, lắp ráp và tiêu thụ nhiều loại súng tự chế.

Đường dây sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên các ứng dụng Telegram, Viber để liên lạc, trao đổi và giao dịch, hình thành quy trình khép kín từ khâu chế tạo, lắp ráp đến tiêu thụ.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài, liên quan nhiều địa bàn khác nhau.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác để đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Ngày 18/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại Lào Cai và Ninh Bình.

Đối tượng Nguyễn Đức Hiệp Cùng tang vật. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú phường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai), Sầm Văn Thuyên (SN 1985, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình).

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế; 6 khẩu súng hơi nén PCP; 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém; 10kg đạn chì; hơn 21,8kg chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn; 1 máy ép cùng bộ khuôn chế tạo đạn chì; 1 máy tiện mini phục vụ gia công linh kiện nòng súng; 2 máy bơm hơi dùng để nạp khí cho súng PCP cùng hàng trăm linh kiện, phụ kiện liên quan như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn, ống bọc nòng và nhiều chi tiết lắp ghép khác.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng nêu trên về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy xét, xác minh các mắt xích liên quan trong đường dây.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Qua đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện, tang vật liên quan; đồng thời triệu tập, đấu tranh và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng gồm Trần Minh Đức (SN 1996, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Cao Thành (SN 1991, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ), Phùng Văn Sỹ (SN 1986, trú xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và 3 đối tượng trú tại Hà Tĩnh.

Ngày 6/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng nêu trên về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.