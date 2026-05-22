Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Phá đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn

  • Thứ sáu, 22/5/2026 18:58 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (áo trắng) trực tiếp chỉ đạo điều tra, kiểm tra tang vật thu giữ từ vụ án. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng ngụy trang hoạt động dưới vỏ bọc mua bán linh kiện cơ khí trên không gian mạng để chế tạo, lắp ráp và tiêu thụ nhiều loại súng tự chế.

Đường dây sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên các ứng dụng Telegram, Viber để liên lạc, trao đổi và giao dịch, hình thành quy trình khép kín từ khâu chế tạo, lắp ráp đến tiêu thụ.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài, liên quan nhiều địa bàn khác nhau.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác để đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Ngày 18/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại Lào Cai và Ninh Bình.

vu khi quan dung anh 1

Đối tượng Nguyễn Đức Hiệp Cùng tang vật. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú phường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai), Sầm Văn Thuyên (SN 1985, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình).

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế; 6 khẩu súng hơi nén PCP; 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém; 10kg đạn chì; hơn 21,8kg chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn; 1 máy ép cùng bộ khuôn chế tạo đạn chì; 1 máy tiện mini phục vụ gia công linh kiện nòng súng; 2 máy bơm hơi dùng để nạp khí cho súng PCP cùng hàng trăm linh kiện, phụ kiện liên quan như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn, ống bọc nòng và nhiều chi tiết lắp ghép khác.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng nêu trên về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy xét, xác minh các mắt xích liên quan trong đường dây.

vu khi quan dung anh 2

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Qua đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện, tang vật liên quan; đồng thời triệu tập, đấu tranh và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng gồm Trần Minh Đức (SN 1996, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Cao Thành (SN 1991, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ), Phùng Văn Sỹ (SN 1986, trú xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và 3 đối tượng trú tại Hà Tĩnh.

Ngày 6/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng nêu trên về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xét xử đối tượng dùng súng AK giải cứu đồng bọn khiến một cán bộ Công an hy sinh

Ngày 13/5, TAND Quảng Ninh dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng.

06:42 13/5/2026

Hai đối tượng trả công phí ship bằng cách cho nhân viên sử dụng ma túy

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra tại phường Ngọc Hà, Hà Nội.

05:22 3/5/2026

Khởi tố bị can đối với đối tượng 'Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng'

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (Phòng An ninh điều tra) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cường, sinh năm 1987, trú tại xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

21:26 27/4/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vov.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-che-tao-mua-ban-trai-phep-vu-khi-quan-dung-quy-mo-lon-post1294218.vov

Theo Bá Thăng/VOV

vũ khí quân dụng Hà Tĩnh súng quân dụng mua bán súng công an hà tĩnh hà tĩnh

    Đọc tiếp

    Xuyen dem truy bat ten cuop nguy hiem hinh anh

    Xuyên đêm truy bắt tên cướp nguy hiểm

    34 phút trước 18:44 22/5/2026

    0

    Ngày 22/5, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại một cửa hàng điện thoại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý