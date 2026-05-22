Xuyên đêm truy bắt tên cướp nguy hiểm

Ngày 22/5, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại một cửa hàng điện thoại.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: VOV.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 18h40 phút, ngày 21/5, Công an phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên nhận tin báo xảy ra vụ cướp tài sản tại một cửa hàng điện thoại ở tổ dân phố Hương Sơn 5. Đơn vị nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh tin báo.

Theo lời trình báo của anh Nguyễn Văn Sang - chủ cửa hàng, khoảng 17h55, vợ anh là Trần Thanh Thảo (đang mang thai 7 tháng), có mặt tại cửa hàng thì một nam thanh niên vào quán, dùng con dao bầu nhọn đe dọa, sau đó dùng hai tay bóp cổ khiến chị Thảo bất tỉnh.

Tiếp đó, đối tượng lấy khoảng 40 điện thoại nhãn hiệu Iphone trong cửa hàng, 20 triệu đồng, tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng. Khi thấy chị Thảo tỉnh dậy, đối tượng tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản, rồi lên xe mô tô bỏ trốn.

Đại tá Đào Thế Hưng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh biểu dương Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Gia Sàng. Ảnh: VOV.

Xác định đây là vụ cướp tài sản vô cùng manh động, táo tợn, thiếu tướng Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Đại tá Đào Thế Hưng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an phường Gia Sàng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thành lập các tổ công tác xác minh, truy xét nóng đối tượng.

Trung tá Nguyễn Việt Hưng - Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo đơn vị, Đội đã nhanh chóng thành lập các tổ công tác tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, truy xét nghi phạm.

Thời điểm vụ án xảy ra vào buổi tối, không có nhân chứng, thông tin còn nhiễu loạn, tuy nhiên với kinh nghiệm điều tra của cán bộ, chiến sĩ, các thông tin nhanh chóng được sàng lọc, chắp mối, giúp nhanh chóng xác định được đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong khoảng 1 giờ, các đơn vị xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2003, trú xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên.

Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: VOV.

Một tổ công tác nhanh chóng có mặt tại gia đình đối tượng để làm việc, xác định đối tượng có trở về nhà, để lại xe mô tô và 3 điện thoại Iphone nhưng không nói rõ nguồn gốc số điện thoại trên, sau đó tiếp tục bỏ trốn. Quá trình làm việc với gia đình đối tượng, công an nắm được đối tượng từng có ý định sang Lào hoặc Campuchia để làm việc.

Nhận định đối tượng có khả năng lẩn trốn ra nước ngoài, nếu không kịp thời ngăn chặn, bắt giữ thì sẽ khó khăn cho công tác điều tra về sau, các tổ công tác đã rà soát, vạch ra các lộ trình đối tượng có thể di chuyển và xác định đối tượng sẽ di chuyển theo hướng Hà Nội - Điện Biên, cần tiến hành truy đuổi và phối hợp các đơn vị bạn để bắt giữ đối tượng.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công tỉnh đề nghị Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ, phối hợp truy bắt đối tượng. Đến 1h ngày 22/5, đối tượng Tiến đang di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội đến địa bàn xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La thì bị các lực lượng của Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an xã Vân Hồ và Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Sơn La bắt giữ, đảm bảo an toàn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tiến thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do chơi bời, Tiến nợ trên 30 triệu đồng, sắp đến hạn trả nên thực hiện hành vi phạm tội.

Trung tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngay khi được huy động, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nhiều đồng chí vừa hết giờ làm việc, mới về nhà, chưa kịp tắm giặt, ăn cơm nhưng khi có yêu cầu đã nhanh chóng quay trở lại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Suốt đêm, cán bộ, chiến sĩ chỉ ăn vội bánh ngọt cho qua bữa, chạy đua với thời gian truy xét đối tượng.

Đại tá Đào Thế Hưng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả điều tra khám phá vụ án. Ảnh: VOV.

Ghi nhận thành tích của các lực lượng đã nhanh chóng điều tra, khám phá án, ngày 22/5, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đào Thế Hưng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã biểu dương và thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Gia Sàng; yêu cầu các cơ quan chuyên môn nhanh chóng đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phối hợp điều tra vụ án.

Sau gần 7 giờ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản cho bị hại, đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án; qua đó củng cố niềm tin trong nhân dân và khẳng định quyết tâm thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất": Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất của lực lượng công an.