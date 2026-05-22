CSGT bắt đối tượng cướp 20 chiếc điện thoại iPhone

Lúc 0h53 ngày 22/5, tại Km 161+500, bản Pa Kha, xã Lóng Luông, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an xã Vân Hồ, bắt giữ đối tượng về hành vi cướp điện thoại.

Trước đó, ngày 21/5, nhận được thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên về việc có một đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đang bỏ trốn bằng xe khách theo hướng Hà Nội - Sơn La, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Vân Hồ đã tổ chức lực lượng tiến hành rà soát, kiểm tra các đối tượng nghi vấn di chuyển trên các tuyến xe khách đi qua địa bàn xã.

Qua kiểm tra đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên).

Lực lượng Công an Sơn La bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Tiến.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trên người đối tượng: 1 dao gấp, 1 ĐTDĐ, tiến hành kiểm tra balo của đối tượng phát hiện 20 chiếc điện thoại iPhone.

Quá trình đấu tranh, Tiến khai nhận toàn bộ số điện thoại trên được đối tượng cướp tại một cửa hàng bán điện thoại ở tỉnh Thái Nguyên.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.