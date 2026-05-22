Đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật là mắt xích của chuyên án vừa triệt phá

Công an xác định người bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật là mắt xích quan trọng của chuyên án, từ đó mở rộng điều tra loạt "nhánh" tiêu thụ, khởi tố bắt giam 71 bị can.

Công an TP.HCM thông tin Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TP.HCM), đối tượng bán ma túy cho Long Nhật, là mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy vừa bị triệt phá.

Cụ thể, qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện Kiều Quốc Nhã sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà. Từ đối tượng này, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, triệt phá nhiều nhánh trong đường dây ma túy liên quan.

Quá trình truy xét, công an không chỉ bắt giữ 4 "nhánh đầu trên" từng bán ma túy cho Kiều Quốc Nhã, mà còn làm rõ, bắt giữ thêm 8 "nhánh đầu dưới" tiêu thụ ma túy do Nhã bán lại để kiếm lời tại nhiều địa phương.

Từ vụ việc này, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, phát hiện nhiều vụ chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư và nhà riêng của các đối tượng mua ma túy từ Kiều Quốc Nhã.

Đáng chú ý, trong số các bị can bị điều tra có ca sĩ Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật). Công an xác định bị can này tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà cùng quản lý và nhân viên vào ngày 26/3.

Ngoài ra, bị can Sơn Ngọc Minh (ca sĩ Ngọc Minh) cũng bị xác định nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng từ đầu năm 2026 đến nay.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 71 bị can để điều tra về các tội danh gồm: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an TP.HCM, kết quả mở rộng vụ án cho thấy hiệu quả của phương châm "lần theo dòng chảy ma túy", truy xét toàn bộ đường dây, xử lý triệt để cả các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy cùng công an cấp xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, góp phần mở rộng nhiều chuyên án từ các trường hợp dương tính với ma túy ban đầu.

Công an TP.HCM cho biết đây cũng là một phần trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

