Khởi tố nam thanh niên gây tai nạn giao thông làm bạn tử vong

Cơ quan CSĐT Công an Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Xuân Chung (SN 2006) liên quan vụ tai nạn giao thông.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h30 ngày 30/12/2025, Chung điều khiển môtô BKS: 19E1-438.83 chở theo anh H.N.N lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 323C.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cả Chung và anh N đều không đội mũ bảo hiểm. Mặc dù chưa được cấp giấy phép lái xe theo quy định, Chung vẫn điều khiển phương tiện với tốc độ cao, khoảng 80 km/h và dẫn đầu một nhóm thanh niên di chuyển cùng chiều.

Bị can Hồ Xuân Chung.

Khi đến đoạn đường cong thuộc khu 5 An Đạo, xã Bình Phú, do không giảm tốc độ khi đi qua khu vực có biển báo nguy hiểm, đồng thời thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, bị can Chung bất ngờ bóp phanh tay khiến xe mất lái, đổ nghiêng và trượt trên mặt đường khoảng 20 mét.

Hậu quả, anh N bị thương nặng và tử vong sau đó do chấn thương ngực kín, bụng kín. Vụ tai nạn không chỉ gây mất mát cho gia đình nạn nhân, mà còn để lại hậu quả pháp lý nghiêm trọng đối với người điều khiển phương tiện.

Sau một thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, hành vi của bị can Chung đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15, đặc biệt là quy định về điều kiện điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông và chấp hành tốc độ, quan sát khi gặp biển báo nguy hiểm. Bị can Chung đã bị cơ quan điều tra khởi tố theo điểm a, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.