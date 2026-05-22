Thủ đoạn của đường dây phát lậu bóng đá, quảng cáo cá độ trên CakhiaTV, RakhoiTV

Công an Hưng Yên thu giữ nhiều thiết bị, phong tỏa tài sản hơn 10 tỷ đồng trong đường dây phát lậu bóng đá, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng.

Ngày 21/5, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây vi phạm bản quyền và tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lớn, đồng thời khởi tố, bắt giữ 23 bị can.

Các bị can sinh sống tại nhiều địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Gia Lai…

Trong đó, Đỗ Văn Ch. (SN 1995, ngụ TP.HCM) được xác định là người cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này vận hành nhiều website phát sóng lậu bóng đá như CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV… đồng thời lồng ghép nội dung cá độ trực tuyến trong các trận đấu được phát trực tiếp.

Nhóm "bình luận viên" được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như: "Giàng A Phò"; "Giàng A Lử"; "Giàng A Lôi"; "Giàng A Páo"; "Giàng A Cay"…. hoạt động trên mạng xã hội cũng tham gia hỗ trợ bình luận, thu hút người xem.

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có Đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như: UEFA Champions League, Ngoại hạng Anh, La Liga, Seri A; Bundesliga; Ligue 1… Trong đó Ngoại hạng Anh bị khai thác nhiều nhất.

Khi nhóm này đang lên kế hoạch bài bản chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Quá trình thực hiện hoạt động xâm phạm bản quyền nhóm này còn tổ chức cho người xem tham gia đánh bạc cá độ trực tuyến thông qua các trận bóng được tường thuật trực tiếp.

Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động từ đầu năm 2024 với nhiều người tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.

Đường dây hoạt động tinh vi, khép kín, chủ yếu trên môi trường online. Hầu hết nhân viên đều không biết nhân thân, lai lịch nhóm cầm đầu và quản lý. Mọi hoạt động chỉ đạo điều hành đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xoá tin nhắn trong thời gian ngắn. Thanh toán trả lương đều thông qua các ví điện tử ẩn danh.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 28 bộ máy tính cấu hình cao, 6 máy tính bảng, 46 điện thoại thông minh, 18 thiết bị livestream chuyên dụng cùng hệ thống thiết bị kết nối Internet tốc độ cao, đồng thời phong tỏa 27 tài khoản ngân hàng, thu giữ và phong tỏa số tiền hơn 10 tỷ đồng cùng nhiều ôtô hạng sang.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.