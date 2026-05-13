Sắp xét xử giang hồ 'Tài đen' cùng đồng phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Phiên tòa xét xử sơ thẩm giang hồ "Tài đen" và đồng phạm trong vụ cướp ngân hàng tại phường Hội Phú sẽ diễn ra vào ngày 26/5/2026 tại TAND tỉnh Gia Lai.

Ngày 13/5, TAND tỉnh Gia Lai đã ấn định thời gian xét xử "giang hồ Tài đen" và đồng phạm trong vụ cướp ngân hàng ở phường Hội Phú.

Theo đó, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Anh Tài (tên thường gọi: Tài đen, SN 1990, tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và đồng phạm Lê Văn Ân (SN 1991, tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) sẽ diễn ra vào ngày 26/5/2026 tại TAND tỉnh Gia Lai.

Trước đó, giang hồ Tài "đen" và đàn em Lê Văn Ân bị VKSND tối cao truy tố với 3 tội danh "Cướp tài sản"; "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và tội "Rửa tiền" liên quan đến vụ dùng súng cướp tiền tại một phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Hai tên cướp Phạm Anh Tài ( tức Tài Đen, áo đỏ) và Lê Văn Ân lúc bị bắt.

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội "Giết người" xảy ra ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Anh Tài đã mua của một đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn.

Số vũ khí quân dụng này được Tài cất giấu tại nơi lẩn trốn của mình tại Thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đến tháng 11/2025, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện phi vụ cướp ngân hàng, Tài và Ân đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án), phân công nhau thực hiện các hành vi cướp tài sản và các thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội để không bị phát hiện, bị bắt giữ.

Khoảng 15h30 ngày 19/01/2026, Ân đã điều khiển xe máy Exciter lắp BKS 77G1-313.12 (biến của xe máy khác) rồi chở Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá. Tại đây Tài và Ân dựng xe máy bên ngoài, sau đó đi vào trong Phòng giao dịch.

Vào trong ngân hàng, Tài rút khẩu súng K59 đã lắp 6 viên đạn, Ân rút khẩu súng K54 đã lắp 6 viên đạn mang theo từ trước uy hiếp, đe doạ, bắt tất cả nhân viên, bảo vệ của Ngân hàng phải ngồi im, nếu không sẽ bắn.

Sau đó, Tài và Ân đã cướp được số tiền gần 1,9 tỷ đồng rồi trốn thoát.

Do sợ tiền của Ngân hàng có số serri khi sử dụng sẽ dễ bị phát hiện, Tài đã bàn với Ân sẽ mang số tiền cướp được đón xe khách đi từ Chư Păh đ bến xe miền Đông (TP.HCM) mua vàng, sau đó bán lại luôn để lấy tiền khác về tiêu xài nhằm tránh bị phát hiện.

Tài đen và Ân đã sử dụng 334 triệu đồng mua 20 chỉ vàng (nhẫn), sau đó bán lại số vàng này cho một của hàng vàng bạc tại Thuận An (TP.HCM) được 303 triệu đồng.

Đến chiều 21/1/2026, Ân và Tài chia nhau mỗi đối tượng được 910 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ Tài đen, cơ quan chức năng xác định đối tượng đang bị truy nã về tội "Giết người" và có lý lịch bất hảo khi đang mang trên người 6 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".