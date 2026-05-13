Đập phá hũ cốt của gia đình người tình vì ghen

Công an xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp Công an xã Đức Lộc (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ Đặng Viết Văn (SN 1980, tạm trú TP.HCM) để điều tra về hành vi xâm phạm hài cốt.

Theo thông tin ban đầu, Văn sinh sống như vợ chồng khoảng 3 năm nay với một người phụ nữ trên địa bàn ấp Phú Mỹ. Do nghi người phụ nữ này có tình cảm với người khác, tối 11/5, Văn đánh nạn nhân.

Đặng Viết Văn tại Cơ quan Công an.

Đối tượng còn đập 6 hũ cốt gia đình của người phụ nữ này đang trong quá trình xây nhà mồ để chôn cát. Sau đó, Văn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Hựu đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và Viện KSND khu vực 8 khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng.

Đến rạng sáng 13/5, Công an xã Phú Hựu phối hợp Công an xã Đức Lộc (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ Văn và di lý về tỉnh Đồng Tháp để phục vụ điều tra.