Hơn 8 giờ truy bắt đối tượng cướp xe của tài xế công nghệ

Sau hơn 8 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) đã bắt giữ được nghi phạm cướp tài sản của một tài xế xe công nghệ xảy ra trên địa bàn.

Sáng 13/5, Công an phường Điện Bàn Đông cho biết đơn vị bắt giữ Lê Văn Thành (41 tuổi, thường trú phường Ngũ Hành Sơn, hiện tạm trú tại khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, đêm 10/5, ông Trịnh Ngọc Dũng (60 tuổi, trú phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), hành nghề lái xe công nghệ, đến công an trình báo việc bị cướp xe máy.

Đối tượng Thành bị bắt giữ sau 8 giờ truy bắt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h45 cùng ngày, ông Dũng điều khiển xe máy Honda SH biển kiểm soát 43AB-040xx chở một nam thanh niên từ khu vực ngã ba đường Vương Thừa Vũ - Phó Đức Chính về khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông.

Khi đang lưu thông trên đường, nam thanh niên bất ngờ dùng vật cứng tấn công vào vai phải và vùng đầu khiến ông Dũng bị thương. Nạn nhân buộc phải bỏ xe chạy thoát thân. Sau đó, đối tượng lấy chiếc xe SH rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến ông Dũng bị hai vết thương chảy máu ở vai phải. Chiếc xe SH bị cướp trị giá khoảng 50 triệu đồng, là phương tiện mưu sinh chính của gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn Đông đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn và khoanh vùng nghi phạm.

Qua truy xét, lực lượng công an xác định Lê Văn Thành là người gây án. Tổ công tác sau đó phát hiện Thành gửi chiếc xe SH tại một nhà nghỉ ở phường Sơn Trà rồi rời đi.

Chiếc xe máy hiệu SH tang vật của vụ án.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, Công an phường Điện Bàn Đông phát hiện và bắt giữ Thành khi đang có mặt tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Hải.

Theo công an, Thành có một tiền án và 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Kết quả test nhanh tại thời điểm bắt giữ cho thấy nghi phạm dương tính với ma túy.

Trung tá Phan Thanh Hồng, Phó trưởng Công an phường Điện Bàn Đông, cho biết việc bắt giữ nghi phạm chỉ sau hơn 8 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quyết liệt của lực lượng công an cơ sở trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.