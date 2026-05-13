Phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu gần 15.000 chai mỹ phẩm hết hạn sử dụng

Toàn bộ 14.550 chai toner nhãn hiệu DR WONJIN HYAL-8 TONER 750 ml được khai báo là mới 100%, tuy nhiên kiểm tra thực tế thì đã hết hạn sử dụng gần một năm.

Mới đây, qua kiểm tra lô hàng mỹ phẩm nhập khẩu theo loại hình A11 (nhập kinh doanh tiêu dùng) của Công ty TNHH TMDV XNK H.G, lực lượng Hải quan phát hiện toàn bộ lô hàng gồm 14.550 chai toner đã hết hạn sử dụng gần 1 năm.

Lô hàng này, được vận chuyển từ Hồng Kông về cảng Cát Lái. Doanh nghiệp khai báo hàng hóa là sản phẩm toner dưỡng da cân bằng giữ ẩm DR WONJIN HYAL-8 TONER 750 ml, thương hiệu DR WONJIN (Hàn Quốc), mới 100%. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy hạn sử dụng thể hiện trên thùng carton và trên sản phẩm là ngày 16/8/2025.

Toàn bộ các sản phẩm thu giữ đều đã hết hạn sử dụng rất lâu.

Cục Hải quan cho biết thời gian qua, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp cùng Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Chi cục Hải quan khu vực II tăng cường kiểm tra, kiểm soát các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn.

Động thái này nhằm thực hiện Công điện số 38-CĐ/TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các chỉ đạo của Cục Hải quan về việc triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trước đó, lực lượng Hải quan cũng đã phát hiện hàng loạt vụ vi phạm.

Trong đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện lô hàng khóa cửa nhập khẩu theo loại hình A11 của Công ty TNHH TM XNK HP có dấu hiệu nghi vấn, Đội 3 Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu Cát Lái và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực II tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng.

Kết quả kiểm tra phát hiện ngoài các mặt hàng khai báo đúng quy định, phát hiện có 05 mục hàng (tổng 15.790 sản phẩm khóa) không khai báo Hải quan. Trong đó, qua kết quả giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia xác định 1.440 sản phẩm giả nhãn hiệu SOLEX - xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thời gian qua, lực lượng Hải quan liên tục phát hiện hàng loạt vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 23/4/2026, tiếp tục kiểm tra lô hàng quá cảnh từ cảng Cát Lái đi Campuchia của Công ty TNHH LS, lực lượng Hải quan cũng đã phát hiện hơn 3.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Trong đó, 450 quả bóng đá mang nhãn hiệu MIKASA FT-5 và 560 quả bóng chuyền nhãn hiệu MIKASA MG MV200 (xuất xứ Trung Quốc). Đến ngày 06/5/2026, đại diện chủ thể quyền (là tập đoàn MIKASA CORPORATION - Nhật Bản) tại Việt Nam, xác nhận toàn bộ số hàng trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "MIKASA".

Cùng với đó là 90 bộ đồ chơi nhập vai SPIDERMAN (xuất xứ Trung Quốc), 780 quả bóng đá trẻ em chủ đề SPIDERMAN và 700 bộ đồ chơi xe đua AVENGERS không thể hiện xuất xứ.

Ngày 07/5/2026, đại diện chủ thể quyền (là công ty Marvel Characters, Inc. - Hoa Kỳ) tại Việt Nam, xác nhận đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "SPIDER-MAN" và "AVENGERS".

Ngoài ra, 260 bộ lắp ráp LEGO NINJAGO và 300 bộ xếp hình NINJAGO 126 mảnh ghép đều xuất xứ Trung Quốc. Qua trao đổi ban đầu, đại diện chủ thể quyền tại Việt Nam cho biết toàn bộ 560 sản phẩm là hàng giả mạo nhãn hiệu LEGO NINJAGO.

Hiện Đội 3 Chi cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.