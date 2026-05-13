Chiêu giăng bẫy hụi online cho vay lãi 'cắt cổ'

Nhóm phụ nữ đã dụ dỗ người chơi hụi vay tiền với lãi suất lên tới 1%/ngày, tương đương hơn 300%/năm, thu lợi nhiều tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đơn vị này ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.T.T. (ngụ phường Tây Thạnh, TP.HCM) về việc bị các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao vượt quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi online.

Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Uyên Phương và Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: CACC.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Phương và Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng để quản lý, điều hành nhiều dây hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng cho người tham gia ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Các thành viên của nhóm tổ chức mỗi dây hụi 10-15 hụi viên, với số tiền góp từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng.

Khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi, các đối tượng đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia các dây hụi. Từ đó, hình thành hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ" lên đến 1%/ngày, tương đương 365%/năm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Trần Thị Thùy Trang đã cho bà T. vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng. Nguyễn Thị Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng. Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.

Ngoài ra, qua đấu tranh mở rộng, công an xác định Nguyễn Thị Uyên Phương còn cho bà N.H.A.N. (ngụ tỉnh TP Huế) vay tiền 37 lần với cùng mức lãi suất nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng lên đến nhiều tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh có dấu hiệu phạm vào tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hình thức chơi hụi trên không gian mạng; tuyệt đối không vay tiền từ các cá nhân, hội nhóm hoạt động không rõ ràng.

Nhiều đối tượng đã lợi dụng hình thức hụi online để dụ dỗ, ép buộc người dân tham gia vay tiền với lãi suất rất cao, khiến người vay rơi vào vòng xoáy nợ nần, mất khả năng chi trả, kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp về an ninh, trật tự.

Mọi hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức hụi biến tướng nhằm trục lợi bất chính sẽ bị cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.