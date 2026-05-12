Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh (SN 1972, tại Hà Tĩnh), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh; số CCCD: 042072016973 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cấp ngày 25/3/2022; nơi thường trú Khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay thuộc phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai).

Bị can Nguyễn Công Minh.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an, địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; số điện thoại 06922.09022.