Các đối tượng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 395 tỷ trong vụ cây xanh

Cơ quan ANĐT Bộ Công an hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 35 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra hầu hết địa bàn tỉnh, thành phố trên cả nước, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đối tượng chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Công Minh đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, từ thông thầu, gian lận khi lập hồ sơ năng lực, đến câu kết với một số cá nhân có thẩm quyền để doanh nghiệp trong hệ thống Tổng Công ty Cây xanh Công Minh do mình quản lý, điều hành, được trúng thầu. Từ đó, nâng giá vật liệu nhằm trục lợi, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.

Những hành vi này không chỉ gây thất thoát cho tài sản Nhà nước mà còn làm ảnh hưởng xấu đến môi trường cạnh tranh, giảm niềm tin của xã hội vào sự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu. Hiện Nguyễn Công Minh còn bỏ trốn ra nước ngoài, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra vụ án của Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can: Nguyễn Công Minh (SN 1972, tại Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh; nơi thường trú khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay thuộc phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định với vai trò là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, Nguyễn Công Minh đã thành lập, mua lại nhiều doanh nghiệp để xây dựng thành hệ thống Tổng Công ty do mình quản lý, điều hành, mặc dù các doanh nghiệp độc lập về mặt pháp lý, không có việc góp vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Sau đó, Nguyễn Công Minh đã chỉ đạo các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh và giám đốc các công ty trong hệ thống Tổng Công ty Cây xanh Công Minh làm sai, vi phạm các quy định về đấu thầu trong quá trình thực hiện các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ), đến nay xác định gây thiệt hại cho Nhà nước trên 395 tỷ đồng .

Bị can Lê Thị Hòa, với vai trò là Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Công Minh đã giúp sức tích cực cho Minh trong việc hướng dẫn, chỉ đạo các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh và giám đốc các công ty trong hệ thống Tổng Công ty Cây xanh Công Minh làm sai, vi phạm các quy định về đấu thầu trong quá trình thực hiện các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ). Đến nay, xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 395 tỷ đồng .

Ngô Thị Ngọc Lý là Trưởng Ban pháp lý kiêm Kế toán trưởng Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, kế toán của Công ty TNHH Cây xanh Tây Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, đã giúp sức cho bị can Minh quản lý, theo dõi, đôn đốc khu vực chuyển tiền theo định mức đã thỏa thuận; hướng dẫn các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh và giám đốc các công ty trong hệ thống Tổng Công ty Cây xanh Công Minh làm sai, vi phạm các quy định về đấu thầu trong quá trình thực hiện các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ). Đến nay, xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 395 tỷ đồng .

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh Ngày 12/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (ANĐT BCA) kết thúc điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 02/KLĐT-ANĐT-P4. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT BCA đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can: Nguyễn Công Minh (sinh ngày 10/10/1972 tại Hà Tĩnh, nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh; số CCCD: 042072016973 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an cấp ngày 25/3/2022; nơi thường trú: Khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay thuộc phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai)). Cơ quan ANĐT Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.